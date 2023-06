Il s’emballe, c’est du jamais vu pour le successeur de Nadal

Alexis Brunet

Carlos Alcaraz prouve que le talent n'a pas d'âge. À seulement 20 ans, il fait déjà partie des plus grands joueurs du circuit. L'Espagnol très précoce était même jusqu'à peu le numéro 1 mondial à l'ATP. Une performance qu'il ne faut surtout pas banaliser selon son préparateur physique, Juanjo Moreno.

Vendredi 9 juin dernier, les espoirs de titre à Roland-Garros de Carlos Alcaraz se brisaient contre la toute-puissance de Novak Djokovic. Le Serbe venait à bout en quatre sets de l'Espagnol, touché par des crampes au début de la troisième manche. Pas assez bien préparé pour ce type d'affrontement, le natif de Murcie devait donc encore attendre un peu pour remporter son premier titre à Paris.

Alcaraz, plus jeune numéro 1 de l'histoire

Tout le monde a été déçu de l'affrontement entre Alcaraz et Djokovic. Le public s'attendait à un match de titan, entre deux générations bien différentes. Mais s'il n'y a pas eu ce feu d'artifice, à cause de la blessure de l'Espagnol, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a déjà fait à son jeune âge. C'est ce qu'affirme son préparateur physique, Juanjo Moreno, lors d'un entretien à Puntodebreak . « Les gens oublient qu’il a été le plus jeune numéro un de l’histoire du tennis, ce qui implique un mental très fort, car c’est un poids qu’il est le seul à avoir porté. D’autres joueurs peuvent avoir gagné Roland-Garros à un très jeune âge et avoir eu cette qualité, mais d’autres non. Je ne veux pas comparer, gagner un Grand Chelem a un mérite incroyable, quel qu’il soit, mais Carlos a montré d’autres choses que d’autres joueurs n’avaient peut‐être pas à l’époque, en particulier au niveau des médias. »

Le nouveau challenge d'Alcaraz

Après sa demi-finale perdue à Roland-Garros, Carlos Alcaraz s'est vite remis en scelle. L'Espagnol participe actuellement au tournoi du Queen's, dans le but de préparer Wimbledon. L'objectif sera d'aller le plus loin possible lors du Grand Chelem anglais, sur une surface dont il n'est pas spécialiste.