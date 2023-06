Wimbledon - Djokovic : Alcaraz prépare sa revanche

Alexis Brunet

Le prochain grand rendez-vous tennistique est le tournoi du Wimbledon. Le Grand Chelem se déroulera du 3 au 16 juillet prochain. Novak Djokovic est favori, mais Carlos Alcaraz est en train de monter en régime. L'Espagnol s'est qualifié pour la finale du tournoi du Queen's, et bien que le gazon ne soit pas sa tasse de thé, il commence à impressionner.

Après la terre battue de Roland-Garros, le gazon de Wimbledon est le prochain Grand Chelem à venir. Alors qu'il faisait déjà partie des favoris à Paris, Novak Djokovic le sera encore plus à Londres. Le Serbe est un grand spécialiste de l'herbe, et celle de Wimbledon lui réussit particulièrement bien. Il a remporté les quatre dernières éditions, et il compte déjà sept titres en Angleterre. Il pourrait rejoindre Roger Federer en gagnant l'édition 2023, avec chacun huit sacres dans ce tournoi.

Alcaraz monte en puissance

Ils sont peu à pouvoir embêter Novak Djokovic à Wimbledon. Même Carlos Alcaraz, pourtant numéro 2 mondial, ne semble pas à même de créer l'exploit. L'Espagnol est plutôt expert de la terre battue, mais il montre actuellement qu'il a finalement une chance. Le Murcien s'est qualifié pour la finale du tournoi du Queen's ce samedi, et son niveau l'impressionne, comme il l'a déclaré à l'issue de sa demi-finale dans des propos relayés par We Love Tennis . « Je m’améliore à chaque match. En ce moment, j’ai l’impression que ça fait 10 ans que je joue sur gazon. C’est quelque chose de fou pour moi. Je ne m’attendais pas à adapter mes mouvements et mon jeu aussi rapidement. J’en suis très heureux. »

Égalité pour l'instant entre Djokovic et Alcaraz

Alcaraz et Djokovic pourraient donc se rencontrer à Wimbledon. Cela serait le troisième affrontement entre les deux hommes. Pour l'instant, il y a égalité. L'Espagnol l'a emporté à Madrid en mai 2022, alors que le Serbe s'est imposé à Roland-Garros cette année. En revanche, si cette confrontation prend forme, ça sera la première sur gazon. On verra alors si le Murcien peut rivaliser avec le Djoker sur sa surface de prédilection.