Wimbledon : Djokovic en danger, il annonce le nom de son bourreau

Alexis Brunet

De l'aveu de tous, Novak Djokovic sera le grandissime favori de l'édition 2023 de Wimbledon. Au fil des années, le Serbe est devenu un expert du gazon londonien. Il a remporté sept titres à Londres, dont quatre consécutivement. Mais cette année, Carlos Alcaraz pourrait faire tomber le Serbe. C'est en tout cas l'avis de Paul Annacone.

Après Roland-Garros en juin, les amateurs de tennis vont être ravis, car Wimbledon reprend ses droits débuts juillet. L'édition 2023 du tournoi anglais ouvre ses portes le 3 juillet, et Novak Djokovic est le favori pour finir victorieux le 16 juillet. Bien plus expérimenté sur gazon que beaucoup de ses challengers, le Serbe vise un huitième titre. Cela serait une véritable prouesse pour lui, car il ne lui resterait après cela plus qu'à gagner l'US Open afin de réaliser le Grand Chelem calendaire.

Alcaraz favori pour faire déjouer Djokovic ?

Bien qu'il soit grand favori, Djokovic ne prendra pas le tournoi à la légère. En arrivant trop décontracté, il pourrait se faire surprendre, et voir ses espoirs de Grand Chelem calendaire s'envoler. Certains joueurs auront une carte à jouer. C'est le cas de Carlos Alcaraz. Pour Paul Annacone, ancien entraîneur de Roger Federer notamment, l'Espagnol est celui qui a le plus de chances de créer la surprise face au Serbe, comme il l'a déclaré à Eurosport . « La question que tout le monde se pose est de savoir qui peut battre Djokovic. Je pense que tout dépendra du tirage au sort, mais à mon avis, Alcaraz est celui qui a le plus de chances de battre le Serbe parce qu’il peut faire mal à ses adversaires de différentes manières. Il y a des joueurs qui, par leur style, peuvent mettre Novak mal à l’aise, mais gagner un match au meilleur des cinq manches est une autre affaire. C’est ce qui fait qu’Alcaraz est celui qui a le plus de chances, de mon point de vue. »

Djokovic à la retraite, il craint le pire https://t.co/Z3YMzFNon5 pic.twitter.com/F8YQHE23Ey — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Un troisième affrontement possible entre Djokovic et Alcaraz

Du fait de la jeunesse de l'Espagnol, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ne se sont pour l'instant affrontés qu'à deux reprises. Une fois lors du Master de Madrid, c'était alors le joueur de 20 ans qui l'avait emporté. La deuxième fois c'était cette année à Roland-Garros, avec la victoire du Djoker en demi-finale. Il pourrait donc s'affronter une troisième fois à Wimbledon, et cela serait alors la première fois sur gazon. Reste à voir si Alcaraz pourra réaliser l'exploit.