Djokovic, Alcaraz... Ce crack veut tous les terrasser !

A une semaine du début du grand tableau du tournoi de Wimbledon, les meilleurs joueurs ont maintenant mis l'accent sur ce rendez-vous immanquable. S'il existe un large favori, en la personne de Novak Djokovic, ils seront nombreux à vouloir le faire tomber, à commencer par le jeune Danois fougueux Holger Rune, numéro 6 mondial.

Depuis qu'il a explosé au plus haut niveau, il a souvent fait preuve d'un tempérament de feu. Holger Rune, c'est ça, c'est la fougue de la jeunesse, peut-être l'imprudence parfois mais c'est un personnage tellement important pour le tennis. Interrogé récemment par First Sportz , média indien, le Danois a encore fait des déclarations très ambitieuses.

Prêt pour le combat

En pointant actuellement à son meilleur classement grâce à sa victoire à Bercy fin 2022 et à ses finales à Monte-Carlo et Rome, Holger Rune est un joueur dangereux. A seulement 20 ans, il a déjà fait preuve d'un immense talent, à tel point que les défis ne lui font pas peur. « J’ai battu ces trois joueurs, les trois meilleurs du monde au classement. Novak Djokovic à Paris et à Rome, Carlos Alcaraz à Paris (sur abandon), et Daniil Medvedev à Monte‐Carlo. Leur classement ne fait aucune différence dans ma façon de jouer. Mais il est certain qu’il faut être très concentré pour jouer contre ces joueurs. Ce n’est pas facile de gagner des points contre eux » commente-t-il.

Un nouveau Big 3 ? Pas vraiment

Depuis quelques mois, la presse s'est souvent amusée à comparer Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Holger Rune en leur attribuant cette étiquette de nouveau Big 3. Il est clair que parmi la jeune génération, ce sont eux qui paraissent les mieux placés pour se disputer les titres en Grand Chelem à l'avenir. « Faire partie du Big 3 signifie gagner 20 ou 25 Grands Chelems. Il est donc un peu tôt pour en parler avant même d’avoir gagné un seul. Mais c’est sûr que c’est un compliment que les gens disent cela, j’apprécie » a déclaré Rune, visiblement un peu plus prudent cette fois-ci.

Un coup à jouer à Wimbledon ?

Du fait de son manque d'expérience, Holger Rune ne maîtrise pas vraiment le gazon. La semaine dernière au Queen's, il enregistrait même sa première victoire sur la surface dans sa carrière. Un peu court physiquement en demi-finales, le Danois a tout même gagné quelques repères pour Wimbledon, où il pourrait faire des dégâts.