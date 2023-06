Djokovic à la retraite, il craint le pire

Arnaud De Kanel

Tombeur de Casper Ruud en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic porte son total à 23 Grands Chelems remportés, un record dans l'histoire du tennis. Il arrivera à Wimbledon dans la peau d'un favori à la victoire finale. Boris Becker ne cache pas son inquiétude et estime que Nole pourrait annoncer sa retraite après le tournoi londonien.

Novak Djokovic est seul au monde. Grâce à sa victoire face à Casper Ruud à Roland-Garros, le Serbe compte désormais 23 titres du Grand Chelem. Tenant du titre à Wimbledon, Nole tentera de défendre sa couronne dans une semaine et il a les arguments pour. Il pourrait donc remporter un 24ème titre du Grand Chelem et s'assurer de ne plus jamais être rejoint par Rafael Nadal. Boris Becker craint même que Djokovic prenne sa retraite en cas de sacre.

«Le gars veut battre les records»

« Ce serait une erreur, de sa part, de rendre son objectif de Grand Chelem évident dès maintenant, parce qu'on sait ce qui s'est passé la dernière fois : il en avait gagné trois, il est arrivé en finale du quatrième et n'a pas pu supporter la tension à son paroxysme. C'est la raison pour laquelle il devrait uniquement se concentrer sur Wimbledon. Le gars veut battre les records. Je ne sais pas lequel d'ailleurs il peut encore battre, le Grand Chelem calendaire est peut-être le seul encore extraordinaire », a confié Boris Becker au sujet de Novak Djokovic. L'ancien tennisman estime que le Serbe risque de se poser des questions pour la suite de sa carrière en cas de victoire à Wimbledon.

Wimbledon : Il prévoit le pire pour Djokovic https://t.co/f70xOYlfjq pic.twitter.com/uEfErCmQIL — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

«Où ça va s’arrêter ?»