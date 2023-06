Wimbledon : Surprise, Federer annonce son retour

Alexis Brunet

Ces derniers jours, le débat du GOAT est revenu sur la table avec le 23ème titre en Grand Chelem de Novak Djokovic. Avec la blessure de Rafael Nadal, il y a peu de chance que le Serbe soit rattrapé. Le troisième au classement n'est autre que Roger Federer, retraité des courts depuis 2022, avec 20 sacres. Mais le Suisse pourrait bien faire son retour lors du prochain Wimbledon.

Le 3 juillet débute officiellement le tournoi de Wimbledon, et Novak Djokovic sera le grandissime favori. Le Serbe, déjà victorieux à Roland-Garros il y a peu, pourrait enchaîner avec un deuxième Grand Chelem en un mois. C'est d'ailleurs lui qui a remporté les quatre dernières éditions, imposant une sorte d'hégémonie sur le gazon anglais. Le Djoker est un spécialiste de l'herbe, ce qui n'est pas le cas de tous les participants.

Alcaraz voudra créer l'exploit

Novak Djokovic est actuellement le numéro 1 mondial ; et le deuxième, Carlos Alcaraz, n'est pas un spécialiste du gazon, loin de là. L'Espagnol, beaucoup plus à l'aise sur terre-battue, essaye pourtant de s'améliorer sur herbe, en participant notamment au tournoi du Queen's en ce moment. Il souhaite se donner une chance de pouvoir rivaliser avec le Djoker ; et ce, afin de prendre sa revanche après la dernière demi-finale à Roland-Garros entre les deux hommes.

Federer de retour pour Wimbledon ?