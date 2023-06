Djokovic surclasse Nadal, il ne va pas s’arrêter là

Alexis Brunet

Avec sa victoire cette année à Roland-Garros, Novak Djokovic est devenu le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Avec 23 trophées, il devance Rafael Nadal, pour l'instant bloqué à 22. Mais après cela, le Serbe a un autre objectif en tête, faire le Grand Chelem calendaire, remporter les quatre tournois majeurs la même année. Selon Justine Henin, le Djoker doit à coup sûr y penser.

Novak Djokovic l'a déjà dit, il vit pour les trophées et les records. Et bien cela ne doit pas aller trop mal pour le Serbe en ce moment. Le 11 juin dernier, il a brandi pour la troisième fois la Coupe des Mousquetaires, grâce à sa victoire à Roland-Garros. Un succès qui lui a permis d'obtenir un nouveau record, et pas des moindre, il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Si cela ne suffit pas à régler le débat du GOAT, Nole a un autre record en tête.

Le Grand Chelem calendaire est dans la tête de Djokovic

Après son record de 23 titres en Grand Chelem, Novak Djokovic pourrait s'adjuger un nouveau record avant la fin de l'année. Le Djoker vise le Grand Chelem calendaire, remporter Roland-Garros, l'Open d'Australie, l'US Open et Wimbledon, la même année. Un exploit qui a été réalisé pour la dernière fois en 1969, par Rod Laver. Interrogée par SudInfo , Justine Henin en est sûre, le Serbe y pense. « C’est clair ! Novak Djokovic doit certainement avoir dans la tête d’aller chercher le Grand Chelem. À partir du moment où, lui, il gagne Roland‐Garros, il sait que tout à coup ça s’ouvre. Il n’en était déjà pas loin voici deux ans (seul Medvedev est parvenu à le battre en finale de l’US Open). Ça va être la base, pour lui, d’ajouter encore Wimbledon. Donc oui, autant à Roland, il n’avait pas vraiment la cape du super‐favori, autant là, il va l’avoir ! »

Prochain objectif Wimbledon

Pour espérer obtenir ce nouveau record, Djokovic doit d'abord l'emporter à Wimbledon. Sur le gazon anglais, il est le grandissime favori, car il est spécialiste de la surface, mais aussi puisqu'il a gagné les quatre dernières éditions. S'il fait la passe de cinq, il ne restera plus qu'une victoire finale à l'US Open qui le séparera de ce nouvel exploit.