Tennis : Djokovic au sommet, il lâche une terrible annonce pour Nadal et Federer

Benjamin Labrousse

Victorieux il y a quelques semaines, de son 3ème titre à Roland-Garros, Novak Djokovic devance désormais son rival Rafael Nadal en termes de Grand-Chelem remportés (23 pour le Serbe contre 22 en faveur de l’Espagnol). Ce sacre parisien a une fois de plus relancé le débat autour du plus grand joueur de tous les temps. Victor Hanescu s’est récemment exprimé à ce sujet au grand dam de Nadal et Federer.

Peut-il le faire ? Tout proche de faire le Grand-Chelem Calendaire (Victoire à tous les tournois majeurs de la saison ATP) en 2021, Novak Djokovic réalise pour l’instant un sans-faute. Le Serbe n’a rencontré que très peu de difficulté cette année que ce soit en janvier dernier durant l’Open d’Australie, ou bien plus récemment à Roland-Garros. Désormais focalisé sur le gazon de Wimbledon, « Nole » arrive en confiance sur une surface qui lui réussit particulièrement ces dernières saisons.

« C’est un exploit historique, quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant dans le tennis masculin »

Vainqueur de son 23ème Grand Chelem, Novak Djokovic a démontré qu’il était une nouvelle fois le plus fort, et ce, même à 36 ans. C’est simple, hormis Rafael Nadal, personne ne semble être en mesure de stopper le Serbe. L’Espagnol étant forfait jusqu’en 2024, le natif de Belgrade déroule. « C’est un exploit historique, quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant dans le tennis masculin. Et cela nous montre, même si nous avons des références comme Federer ou Nadal, que ce que Djokovic a réalisé, du moins de mon point de vue, en termes de résultats, fait de lui, à l’heure où l’on parle, le meilleur joueur de tous les temps » , déclare avec assurance l’ancien joueur Victor Hanescu dans des propos relayés par WeLoveTennis .

« Plus de discussion possible » pour Victor Hanescu, Djokovic est le plus grand