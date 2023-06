Tennis : Nadal privé de JO ? Pourquoi le règlement interroge

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand absent de cette saison 2023 pour l'instant puisqu'il n'a disputé que deux matches à l'Open d'Australie, Rafael Nadal inquiète. Le Majorquin a même annoncé qu'il ne rejouerait probablement plus cette année et que 2024 serait certainement sa dernière année au niveau professionnel. Il doit tout de même se fixer quelques objectifs comme les Jeux olympiques de Paris évidemment, organisés à Roland-Garros. Mais rien n'est fait...

Depuis la fin de Roland-Garros, la course pour se qualifier aux Jeux olympiques de 2024 a débuté. En effet, dans un an, le classement après le Grand Chelem parisien sera pris en compte pour constituer l'entry list du tournoi olympique. Mais faire partie des 56 meilleurs joueurs du monde ne suffit pas pour remplir tous les critères, de quoi susciter une certaine inquiétude par rapport aux règlements.

Un règlement difficile à comprendre

Si l'on prend les conditions de qualifications traditionnelles pour participer au tournoi olympique quand on est joueur de tennis, la tâche est plutôt simple : après Roland-Garros en 2024, il faudra faire partie des 56 meilleurs joueurs mondiaux, tout en sachant que chaque pays ne dispose que de 4 quotas maximum. La France disposera d'une invitation et l'ITF attribuera 6 autres places aux vainqueurs de zones moins mises en avant (Afrique, Asie...). Mais ce n'est pas tout, comme le rappelle Dietloff von Armin, président de la Fédération allemande. « Rafa veut jouer à Paris 2024 mais les règles de l’ITF compliquent la tâche. Nous devons faciliter cela. Nous devons donc impliquer les joueurs et rendre nos décisions compréhensibles » a-t-il confié, conscient que le règlement n'est pas clair.

Participation obligatoire en Coupe Davis

En effet, en dehors des conditions nécessaires citées précédemment, il faut avoir représenté son pays au moins une fois en Coupe Davis dans les deux années précédant l'olympiade. L'ITF veut attirer les joueurs vers cette compétition par équipes mais la situation est encore floue par rapport aux Russes par exemple, toujours bannis de l'épreuve. On comprend désormais un peu mieux pourquoi Rafael Nadal a évoqué la Coupe Davis lors de sa prise de parole pour annoncer son forfait à Roland-Garros il y a un mois. Il connaît les conditions et veut mettre toutes les chances de son côté.

Retour en 2024

D'après les dernières informations du côté de l'Espagnol, on ne devrait pas le revoir à la compétition avant l'année prochaine. Le Majorquin a annoncé qu'il devait observer une convalescence de 5 mois à la suite de son opération à la hanche. Espérons qu'il pourra se préparer convenablement pour le dernier grand défi de sa carrière sportive.