Nadal et Federer dépassés, voilà qui est le « joueur parfait »

Depuis de nombreuses années, le débat du GOAT agite le monde du tennis. Chacun à son petit avis sur la question. Mais depuis quelques saisons maintenant, Novak Djokovic remonte en trombe dans les débats. C'est en tout cas l'avis de Victor Hănescu, qui ne trouve aucun défaut au dernier vainqueur de Roland-Garros.

Pendant toute une période, le monde du tennis a connu la glorieuse génération du Big 3. Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, trois excellents joueurs qui se sont partagés la plupart des tournois du Grand Chelem, durant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Le Suisse a pris sa retraite l'année dernière, et l'Espagnol est blessé de longue date. Il vise un retour en 2024, pour une ultime saison.

Djokovic a un boulevard devant lui

Novak Djokovic qui est devenu récemment le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem a donc le champ libre pour améliorer son record encore un peu plus. Cela permettrait aussi au Serbe de clore le débat du GOAT, en faisant jouer l'argument du palmarès. Car bien qu'il se veuille optimiste, rien n'indique clairement que Rafael Nadal arrivera à revenir, et à remporter de nouveaux titres en majeurs.

Djokovic est le joueur parfait selon Victor Hănescu