Wimbledon : Il prévoit le pire pour Djokovic

Alexis Brunet

Novak Djokovic se prépare actuellement pour Wimbledon, qui aura lieu du 3 au 16 juillet. Le Serbe est favori, mais il n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Carlos Alcaraz vient justement de gagner le tournoi du Queen's sur herbe. Selon Alex De Minaur, l'Espagnol mais aussi d'autres joueurs auront une carte à jouer, et le Djoker devrait se méfier.

En ce début d'été, les amateurs de tennis sont gâtés. Après le tournoi de Roland-Garros, c'est Wimbledon qui ouvre ses portes bientôt. À partir de début juillet, les meilleurs joueurs du monde s'affronteront sur le gazon londonien. Novak Djokovic sera bien sûr de la partie, il vise une huitième couronne en Angleterre. Il rejoindrait alors Roger Federer, tout en haut du palmarès du tournoi anglais.

Djokovic est le favori

Lors du tournoi de Roland-Garros, Novak Djokovic faisait partie des favoris, mais il n'était pas le grandissime favori. Là à Wimbledon, cela sera le cas. Le Serbe a gagné les quatre dernières éditions, et à l'image d'un Nadal à Paris, le gazon londonien est devenu son jardin. Mais le Djoker ne doit pas arriver trop en confiance, il n'est pas intouchable, d'autres joueurs auront les crocs, et un coup à jouer.

Wimbledon - Djokovic : Alcaraz prépare sa revanche https://t.co/v3nsAnl4JJ pic.twitter.com/GEhf0D6j6x — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

« Nous sommes dans un sport où tout peut arriver »