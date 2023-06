Alcaraz va dépasser Djokovic, il fait une énorme annonce

Jean de Teyssière

Après l'immense déception pour Carlos Alcaraz de son élimination en demi-finale de Roland Garros face à Novak Djokovic à cause des crampes, l'Espagnol s'est remis en ordre de marche et débute la saison sur gazon au tournoi du Queen's. Arrivé jusqu'en finale, il pourrait récupérer la place de numéro 1 mondial s'il la gagne, préparant de la meilleure des manières Wimbledon.

On avait quitté Carlos Alcaraz sur le court central Philippe Chatrier, perclu de crampes et sèchement battu par le futur vainqueur du tournoi de Roland-Garros, Novak Djokovic. Mais comme à chaque fois qu'il vit un coup dur cette saison, il réagit en remportant le tournoi suivant. Peu à l'aise sur gazon, il est néanmoins arrivé jusqu'en finale du tournoi du Queen's qu'il jouera ce dimanche face à Alex de Minaur.

« L'impression que ça fait 10 ans que je joue sur gazon »

À maintenant une semaine du début de Wimbledon, Carlos Alcaraz vole sur le gazon du Queen's et retrouvera Alex de Minaur en finale ce dimanche après-midi. Il a expliqué ses sensations sur la pelouse : « Je m’améliore à chaque match. En ce moment, j’ai l’impression que ça fait 10 ans que je joue sur gazon. C’est quelque chose de fou pour moi. Je ne m’attendais pas à adapter mes mouvements et mon jeu aussi rapidement. J’en suis très heureux . »

« Je m'efforce de retrouver ma place de numéro 1 »