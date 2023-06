Tennis : Alcaraz bousculé, il dévoile ses secrets pour le gazon

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En lançant sa saison sur gazon cette semaine au Queen's, Carlos Alcaraz a l'occasion de repasser numéro 1 mondial avant Wimbledon. Mais il doit réaliser une sacrée performance puisque le gazon n'est pas vraiment une surface sur laquelle il a l'habitude d'évoluer, lui qui n'a disputé que 7 matches sur le circuit ATP sur herbe. L'Espagnol a l'air de se servir de cette semaine comme un moyen de prendre le maximum de repères.

Après avoir subi une sévère déculottée en demi-finales à Roland-Garros face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz doit se relancer. Et il a choisi le gazon du Queen's cette année pour peut-être panser ses blessures. Mais les choses n'ont pas été faciles pour son entrée en lice face au Français Arthur Rinderknech puisqu'il a triomphé seulement après le tie-break de la troisième manche.

Le match dont il avait besoin

Même s'il a été mené dans ce match et qu'il a failli prendre la porte d'entrée, Carlos Alcaraz va peut-être grandement profiter de ce beau combat. Pas habitué à la surface, il a parfois semblé perdu sur des terres inconnues. En conférence de presse, il a affiché une certaine sérénité. « Au début, j'ai eu beaucoup de mal à adapter mon tennis et mon jeu au gazon. Pour moi, c'est difficile de jouer ici, mais j'ai bien sûr aimé jouer sur le gazon et au Queen's. C'est un tournoi que je voulais vraiment jouer. J'ai tout de même réalisé une bonne performance pour mon premier match sur gazon » juge-t-il.

Djokovic : Alcaraz annonce la couleur pour sa vengeance après Roland-Garros https://t.co/cxgwUFcXjO pic.twitter.com/i0E5GEzWKc — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Des inspirations logiques

Pas forcément habitué à jouer sur gazon, comme tous les jeunes joueurs qui débarquent sur le circuit, Carlos Alcaraz doit apprendre et cela peut prendre du temps. D'ailleurs, il a également dévoilé quelques secrets concernant son approche par rapport à la surface. « J’ai toujours dit que sur le gazon, il fallait bien se déplacer, et que c’est de là que vient tout le reste. J’aime regarder des vidéos de Federer et de Murray, qui sont les joueurs qui se déplacent le mieux sur le gazon. Je ne parle pas de Djokovic, parce qu’il glisse comme si c’était de la terre battue et ce ne sera pas mon cas. Il faut regarder comment ils se déplacent et essayer de les imiter » a-t-il confié.

Une semaine révélatrice pour Wimbledon

Même si l'on peut imaginer qu'il jouera encore mieux à Wimbledon, cette semaine au Queen's peut nous en apprendre beaucoup sur le niveau de Carlos Alcaraz sur gazon. Il faut tout de même rappeler qu'il a fait un huitième de finale l'an dernier à Londres, s'inclinant en 4 manches contre Jannik Sinner. La suite pour le moment : Jiri Lehecka, autre jeune prodige, avant peut-être un duel face à Norrie en demies ou Rune en finale.