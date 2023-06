Tennis : Federer bientôt de retour à Wimbledon !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En prenant sa retraite en septembre dernier, Roger Federer avait ensuite un peu disparu des radars, lui qui a semblé prendre du bon temps en famille. Ces derniers temps, le Suisse refait surface, à tel point qu'on l'a revu raquette en main à Londres pour inaugurer un club. D'ailleurs, à l'approche de Wimbledon, le lieu le plus important de sa carrière, il se prépare à recevoir un bel hommage...

Membre du Big 3, Roger Federer a longtemps été considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Le Maestro s'est arrêté à 20 tournois du Grand Chelem et a été largement dépassé depuis. Pour autant, son impact sur le tennis a été tel qu'il ne pouvait pas rester sans célébration. L'organisation de Wimbledon devrait donc remédier à cela très vite lors de l'édition 2023 (3-16 juillet).

Enfin une cérémonie !

D'après des informations dévoilées il y a quelques mois, l'organisation de Wimbledon prépare donc une cérémonie pour honorer son plus grand champion, Roger Federer. Le Suisse, vainqueur à 8 reprises dont 5 fois consécutivement, domine toujours ce classement. Mais depuis la fin de sa carrière, il n'a pas vraiment souhaité participer à une grande cérémonie en son honneur. Cette semaine, le tournoi de Halle, un autre tournoi très important pour lui, a organisé quelque chose.

Tennis : Wimbledon, un lieu rempli de traditions https://t.co/ZuKQmQdyCA pic.twitter.com/HB8IytWrVV — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Pas encore de reconversion

Au moment de sa retraite l'an dernier, une rumeur avait vu le jour à propos de Roger Federer. En effet, il aurait été approché par la BBC pour devenir consultant de luxe pour Wimbledon en 2023. Malheureusement, il vient tout juste de mettre fin aux rumeurs. « J’ai d’abord pensé que ce serait bien de commenter les matches de la génération de joueurs contre laquelle j’ai joué. C’est moi qui les connais le mieux. Mais devenir commentateur l’année suivant ma retraite ne me semblait pas approprié. Peut‐être que je commenterai un jour, peut‐être jamais » a-t-il confié il y a quelque temps.

L'occasion ou jamais

Cet événement si spécial ressemble fortement à celui de l'occasion à prendre. En effet, à l'heure actuelle, Roger Federer est toujours considéré comme le plus grand joueur sur gazon par beaucoup d'observateurs. Néanmoins, si Novak Djokovic venait à remporter un huitième titre à Wimbledon dans trois semaines, le Suisse verrait son nom encore un peu plus effacé des tablettes. Un coup dur de plus pour les fans du Maestro...