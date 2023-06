Tennis : Une sculpture de Federer nu vendue, c'est insolite !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis qu'il a pris sa retraite officiellement depuis septembre 2022, Roger Federer a mis un peu le tennis de côté. Plus discret, le Suisse retrouve parfois la lumière au travers de sollicitations parfois un peu étranges. Cette fois, il a accepté de poser en caleçon pour l'artiste contemporain suisse Ugo Rondinone, qui a réalisé une sculpture de son corps. Celle-ci vient d'être vendue à plusieurs centaines de milliers d'euros...

Ce n'est peut-être pas de cette manière que les fans de Roger Federer aimeraient recevoir des nouvelles de leur champion. Le Maestro, désormais largement dépassé dans la course au nombre de titres en Grand Chelem, a fait quelques apparitions ces derniers temps. Mais celle-ci est sûrement la plus insolite...

Une initiative surprenante

En moulant le corps de la tête aux pieds de Roger Federer, l'artiste Ugo Rondinone en a fait une sculpture où l'on peut voir le corps entièrement nu du champion suisse. Exposée dans les airs dans une pose qui rappelle celle d'un ange, ce dernier a peut-être voulu illustrer ce côté-là du Suisse, adoré dans le monde entier et considéré comme une légende vivante dans son pays.

Roger Federer a prêté son corps, et un peu de sa pudeur, à l'artiste contemporain suisse Ugo Rondinone. La statue s'est vendue pour un peu plus de 320'000 francs à Art Basel. #12h45RTS pic.twitter.com/umyNrJPzOW — RTSinfo (@RTSinfo) June 19, 2023

326 000 euros, une belle vente

Pour cette reproduction fidèle du Maestro, pas moins de 326 000 euros sont partis lors de la vente. Exposée à Art Basel dans la ville natale de Roger Federer, la sculpture accueille déjà son lot de visiteurs. « Bien sûr que je me sens vulnérable, je suis habitué aux caméras quand on filme sur le court. J'ai ma raquette et c'est un peu comme mon marteau de Thor, mais quand vous êtes en sous-vêtements, suspendu, c'est autre chose » raconte-t-il. La situation doit être cocasse quand tout le monde peut venir admirer vos fesses...

Retour à la scène médiatique

Particulièrement absent du monde du tennis depuis sa retraite, Roger Federer refait un peu parler de lui ces derniers temps. Le Suisse va bientôt connaître son premier Wimbledon depuis l'arrêt de sa carrière, une occasion spéciale pour célébrer son immense palmarès. D'ailleurs, il était déjà attendu à Halle mercredi, un tournoi qu'il appréciait grandement en tant que joueur. Les hommages ne font peut-être que débuter.