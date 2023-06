Tennis : Ces Français qui ont brillé à Wimbledon

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Troisième étape parmi les tournois du Grand Chelem, Wimbledon démarre dans 4 jours pour les joueurs du grand tableau. Parmi eux cette année, 14 Français en attendant le résultat final des qualifications. Historiquement, le Majeur londonien est peut-être celui qui réussit le mieux à la France, notamment du côté des femmes. Retour sur les plus grandes performances des Bleus dans le temple du tennis.

Le gazon est une surface bien particulière, pourtant la France peut se féliciter de réussir à produire des spécialistes qui réussissent à s'illustrer. Dans l'histoire de Wimbledon, depuis le début de l'ère Open, c'est ici que les meilleurs résultats sont obtenus même si du côté masculin, seul un joueur a réussi à atteindre la finale. De Leconte à Tsonga, ils sont beaucoup à avoir réussi de grandes performances.

Pioline, finaliste en 1997

Alors que l'épreuve était quasiment réservée seulement aux Américains et aux Australiens pendant longtemps, Henri Leconte est le premier Français à réussir quelques coups d'éclat sur le gazon de Wimbledon au milieu des années 1980. Mais c'est bien Cédric Pioline qui réussit la plus grosse performance en atteignant la finale en 1997. Sur son parcours, il sort le dangereux Sud-Africain Wayne Ferreira avant de résister au local Rusedski en quarts et Stich en 5 sets en demi-finales. En finale, comme à l'US Open quatre ans plus tôt, il ne pourra rien faire pour stopper Pete Sampras.

Des demi-finales à la pelle

Outre Henri Leconte, ils sont plusieurs à avoir atteint les demi-finales à Wimbledon. Sébastian Grosjean réussit cette performance deux années consécutives en 2003 et 2004. La première année, le Français sort Juan Carlos Ferrero, récent vainqueur de Roland-Garros et l'espoir de toute une nation, Tim Henman, avant de céder largement contre Mark Philippoussis, qui ne pourra rien faire pour empêcher Roger Federer de capturer son premier Grand Chelem. Ce dernier mettra fin au rêve de Grosjean en demi-finale l'année suivante. Trois ans plus tard, Richard Gasquet réussit le premier gros coup de sa carrière en Majeur, battant Roddick en étant mené 2 sets à 0 avant de perdre contre le Maestro. Il rééditera son exploit en 2015 où il sera stoppé par Djokovic. Jo-Wilfried Tsonga, lui, étonne tout le monde en 2011 en infligeant la première défaite de Federer en menant 2-0 mais Djokovic et Murray l'année suivante l'arrêtent dans sa course.

Dernière victoire française

Chez les femmes, les Françaises ont légèrement plus de succès puisque la dernière victoire française en Grand Chelem est à Wimbledon. Il y a dix ans, Marion Bartoli remportait le tournoi après avoir saisi l'opportunité d'un tableau qui s'est dégagé. Elle avait déjà joué une finale à Londres en 2007, un an après la victoire d'Amélie Mauresmo face à Justine Hénin. Nathalie Tauziat avait elle lancé les hostilités en atteignant la finale en 1998.