Wimbledon 2008 : Le match du siècle entre Nadal et Federer ?

Alexis Poch - Journaliste

A l'approche du début du grand tableau du tournoi de Wimbledon, l'occasion est belle pour revenir sur des moments d'histoire qui ont eu lieu dans le temple du tennis. Et quoi de mieux que cette fameuse finale de 2008 entre Roger Federer et Rafael Nadal, souvent considérée comme le meilleur match du siècle voire de l'histoire pour beaucoup. Et pourtant, le choix est dur tant il y a eu de nombreux affrontements dans le monde entier...

Grâce à cette époque dorée du tennis, les fans ont pu vivre de grandes émotions durant ces quinze dernières années. Si Nadal et Djokovic ont connu plus d'affrontements, la rivalité entre l'Espagnol et Federer semble encore plus marquante. Au milieu des années 2000, ils dominaient largement le sport à tel point qu'ils se sont retrouvés très souvent en finale en Grand Chelem. L'édition 2008 de Wimbledon n'échappe pas à la règle : les deux favoris se retrouvent en finale pour un match d'anthologie.

Domination sans partage

A cette époque-là, Rafael Nadal et Roger Federer se partagent Roland-Garros et Wimbledon et le Suisse domine également les tournois sur dur. Aucun autre joueur n'arrive à prendre le pas, et entre 2006 et 2008, toutes les finales de ces deux Grands Chelems opposent les deux mêmes joueurs. L'Espagnol, presque invincible sur terre battue, n'avait pas encore perdu à Roland-Garros et il venait d'écraser son rival un mois plus tôt. A Wimbledon, il avait connu une grande déception en 2007 lors d'une finale déjà d'une grande qualité perdue en 5 sets.

Une barrière cassée

Cette finale de 2008 à Wimbledon est synonyme de libération pour Rafael Nadal. Boosté par ses deux précédents échecs, l'Espagnol parvient à mettre en difficulté le Suisse d'entrée : il remporte même les deux premières manches, non sans avoir été mené 4/1 dans le deuxième set. Federer, piqué au vif, ne veut pas abandonner sa couronne dans son jardin et remporte le troisième set au tie-break. La suite, c'est alors la bascule dans une autre dimension. Les eux hommes sont au coude à coude et au terme d'un jeu décisif ponctué de coups de génie et de balles de match sauvées, le Suisse s'en sort encore. Le cinquième set reste sur les mêmes bases mais Federer finit par céder et après 4h48 de jeu, Nadal peut enfin se jeter au sol à 9/7. Pour la première fois, l'un s'impose chez l'autre et ce n'est que le début pour l'Espagnol. Un mois plus tard, il dépossèdera son rival de la place de numéro 1 mondial.

Le plus beau match ?

Pour beaucoup d'observateurs, ce match est considéré comme le plus grand match du siècle. Il reste difficile d'établir une vraie hiérarchie tant il y a eu de nombreux matches d'anthologie, ne serait-ce qu'en finale de l'Open d'Australie 2017 entre ces deux mêmes joueurs. La finale 2012 entre Nadal et Djokovic de 5h53 reste aussi dans les mémoires comme la finale de Wimbledon 2019 entre le Serbe et le Suisse. Tant de matches qui auraient connu une fin différente si la règle actuelle concernant les sets décisifs avait été en vigueur.