Nadal, Federer, Djokovic... Il désigne enfin le GOAT

Encore plus depuis quelque temps, le débat du GOAT anime toutes les discussions des amateurs de tennis. Qui de Novak Djokovic, Roger Federer ou bien Rafael Nadal, est le meilleur joueur du monde ? Pour Andy Murray, du point de vue du palmarès, cela serait le Serbe, mais c'est plus compliqué que cela.

Au cours des dernières années, le Big 3 a régné sur le tennis mondial. Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal, se sont partagés la plupart des titres, notamment en Grand Chelem. Mais aujourd'hui il est clair que l'on arrive à la fin d'une belle aventure. Le Suisse a pris sa retraite l'année dernière et l'Espagnol est en délicatesse avec son corps qui le fait souffrir. Bien qu'il espère pouvoir disputer une dernière saison sur le circuit en 2024, pour l'instant il n'y a plus que le Djoker qui soit fidèle au poste.

Djokovic n'en finit plus de battre les records

À 36 ans, Novak Djokovic n'a pas de soucis de blessures majeures. Le Serbe est en pleine forme et il l'a prouvé récemment. Il s'est adjugé un troisième Roland-Garros, et il pourrait faire coup double avec Wimbledon qui arrive très vite. S'il s'impose alors à Londres, cela serait le troisième Grand Chelem remporté par le Djoker cette saison. Il ne lui resterait plus que l'US Open pour réaliser le Grand Chelem calendaire. Un exploit qui n'a plus été réalisé depuis 1969 et Rod Laver. Cela marquerait une année couronnée de succès pour le natif de Belgrade, car à l'occasion de sa victoire à Paris, il est devenu le joueur de tennis le plus titré en Grand Chelem de l'histoire, avec 23 majeurs, devant les 22 de Nadal.

Murray ne fait pas de Djokovic le GOAT