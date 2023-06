Wimbledon : Djokovic peut trembler, il fait une annonce fracassante

Baptiste Berkowicz

À l'approche de Wimbledon, Novak Djokovic fait office de grandissime favori. Néanmoins, le Serbe sait que ses adversaires ne lui rendront pas la vie simple pour soulever le trophée le 16 juillet prochain. Parmi eux, le Britannique Cameron Norrie, qui n'a pas caché sa volonté de remporter le Grand Chelem londonien.

Qui pourra ne serait-ce que contraindre Novak Djokovic dans son jardin londonien ? Le Serbe, qui a remporté déjà à sept reprises Wimbledon, s'avance vers le troisième Grand Chelem de l'année avec une confiance totale. 13e joueur mondial cette semaine, Cameron Norrie entend bien le pousser dans ses retranchements.

Norrie affiche ses ambitions

Demi‐finaliste en titre à Wimbledon, Cameron Norrie s'est exprimé il y a une dizaine de jours pour Sky Sports où il estime être capable de soulever le Grand Chelem : « Gagner Wimbledon serait parfait, mais il faut y aller étape par étape et se concentrer d’abord sur le tournoi du Queen’s pour essayer d’y donner le meilleur de moi‐même (battu par Sebastian Korda en quarts de finale). Après, je ne veux pas jouer mon meilleur tennis au Queen’s, mais plutôt en Grand Chelem. Jouer de mon mieux et me donner les meilleures chances à Wimbledon serait donc l’idéal. Le chemin est encore très long, mais je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. »

Djokovic comme favori ultime

Roger Federer reste, à ce jour, le joueur qui a remporté le plus de fois Wimbledon. À huit reprises, le Suisse est parvenu à soulever le trophée. Une performance qui n'aurait sans doute pas été en mesure d'être égalée si Novak Djokovic n'était pas de ce monde. L'actuel numéro 2 mondial possède sept Wimbledon dans son palmarès légendaire. Il a l'occasion de revenir à hauteur de Roger Federer et de cocher un nouveau record à son actif. Cameron Norrie ne semble, à priori, pas avoir les armes pour gêner le Serbe, au contraire d'un certain Carlos Alcaraz. Le prodige espagnol arrive également plein d'ambitions et prêt à perturber Novak Djokovic dans sa quête.