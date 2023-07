Tennis : Encore battu, Félix Auger-Aliassime plonge...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Membre de la nouvelle génération prête à faire vaciller les légendes du Big 3, Félix Auger-Aliassime est bourré de talent. Aux portes du top 10 au moment d'aborder ce Wimbledon, le Canadien a pris la porte d'entrée et confirme une mauvaise passe qui dure depuis un moment déjà. Gêné par certaines blessures, il semble presque incapable de gagner un match ces temps-ci, un coup dur pour un joueur de ce calibre.

Alors qu'il avait enfin réussi à briser quelques plafonds de verre en 2022 en remportant 4 titres sur le circuit ATP, Félix Auger-Aliassime replonge. Le Canadien, auteur de gros coups dans sa carrière, semble perdu tant sur le terrain que dans ses déclarations. En 2023, cela fait désormais deux défaites au premier tour en Grand Chelem, après sa défaite face à Fabio Fognini il y a un mois à Roland-Garros.

Une saison cauchemar

Quand on compare la fin d'année 2022 avec la saison 2023 pour l'instant, c'est le jour et la nuit pour Félix Auger-Aliassime. Avec seulement 13 victoires pour 11 défaites cette saison, le Canadien ne pointe qu'à la 36ème place à la Race, le classement sur l'année en cours. Présent au Masters de fin d'année en novembre dernier, il est pour l'instant loin du compte. Blessé à l'épaule à Roland-Garros, c'est le genou qui le faisait souffrir cette fois à Wimbledon.

Dans le flou total

Incapable de mettre en place son jeu malgré des qualités extraordinaires, Félix Auger-Aliassime semble perdu dans sa communication en plus de cela. « Je vais voir ce que je peux apprendre de cette période pénible. Je dois continuer à travailler de la bonne façon et je suis persuadé que les résultats vont revenir. Je ne peux pas dire exactement quand je serai prêt. Personne autour de moi ne le sait. On ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi long. Alors on ira semaine par semaine » a-t-il déclaré après sa défaite, totalement dans le flou.

Un adversaire de moins pour Djokovic

Placé dans la partie de tableau de Novak Djokovic à Wimbledon, Félix Auger-Aliassime a déjà disparu et ne viendra pas inquiéter le Serbe. Le tournoi, déjà très perturbé par la pluie, a vu le Serbe exceller pour son premier match. Au troisième tour, Djokovic pourrait retrouver Stan Wawrinka et le prochain test pourrait avoir lieu en quarts de finale face à Andrey Rublev.