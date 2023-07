Wimbledon : Alcaraz lâche une incroyable révélation sur Nadal

Alexis Brunet

Dimanche 16 juillet, Carlos Alcaraz a remporté le deuxième Grand Chelem de sa jeune carrière, en venant à bout de Novak Djokovic en finale de Wimbledon. Un match dantesque et phénoménal de l'Espagnol, qui montre qu'il faudra sûrement compter sur lui pour de très nombreuses prochaines années. Il marchera peut-être dans les pas de son aîné, Rafael Nadal. En tout cas, le Majorquin n'a pas manqué de féliciter le numéro un mondial pour son titre.

Avant le début de Wimbledon, Novak Djokovic était le grand favori du tournoi. Il faut dire que le Serbe avait remporté les quatre dernières éditions, et il arrivait en pleine forme, après sa victoire à Roland-Garros. Pourtant, le Djoker n'était pas numéro un mondial. C'est Carlos Alcaraz qui occupait cette place, et il y a fait honneur.

Alcaraz a pris sa revanche sur Djokovic

En débarquant à Wimbledon, Carlos Alcaraz n'était pas dans son élément. L'Espagnol est un spécialiste de la terre battue, mais il a tout de même bien progressé sur gazon. Tellement, qu'il a finis par l'emporter face à l'actuel maître des lieux, Novak Djokovic. Une prouesse sous forme de revanche pour le jeune Murcien, car il avait été éliminé par le Serbe en demi-finale de Roland-Garros il y a quelques semaines.

Humilié par Djokovic, Carlos Alcaraz se lâche et balance https://t.co/cpggogGC1K pic.twitter.com/gwh6ZWZtH1 — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Nadal a envoyé plusieurs messages à Alcaraz