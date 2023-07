Djokovic pète les plombs, la sanction est terrible

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Novak Djokovic a perdu ses nerfs au cours de sa finale face à Carlos Alcaraz à Wimbledon. Au cours d'un cinquième set serré, le joueur serbe a fracassé sa raquette contre le côté du filet lors d'un changement de côté. Pour ce geste jugé déplacé, l'ancien numéro un mondial a écopé de l'amende la plus lourde depuis le début du tournoi.

Novak Djokovic est passé par toutes les émotions lors de sa finale face à Carlos Alcaraz. Intraitable et calme lors du premier set, le joueur serbe a ensuite baissé de régime lors des manches suivantes, avant de recoller à deux sets partout. Le cinquième set a longtemps été indécis, jusqu'à ce qu'Alcaraz parvienne à faire le break décisif. Finalement, le joueur espagnol a remporté le deuxième titre du Grand Chelem de sa carrière à Wimbledon (1-6, 7-6 [6], 6-1, 3-6, 6-4).

Djokovic rend hommage à Alcaraz

Après ce choc, Djokovic avait tenu à rendre hommage à son adversaire. « Ce n'est jamais facile de perdre un match si serré. Mais tout le mérite en revient à Carlos. Il a été très stable sur les points importants. À son âge, faire preuve d'autant de solidité mentale et nerveuse, jouer un tennis d'attaque comme le sien... Il a vraiment bien retourné, mais il a aussi fait des coups tellement incroyables. Bravo à lui et à son équipe. C'est un sacré tournoi pour lui et un sacré match. J'espère que tout le monde a apprécié » a lâché le numéro deux mondial.

Grosse amende pour Novak Djokovic