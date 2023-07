Tennis : Le clan Federer envoie un tacle à Djokovic

Alexis Brunet

Le débat du GOAT dans le tennis est revenu sur la table dernièrement lors de la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros. À cette occasion, le Serbe devenait le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Le Djoker dispose donc de sacrés arguments, mais selon l'ancien coach de Roger Federer, Ivan Ljubicic, cela ne fait pas du natif de Belgrade le plus grand joueur de l'histoire.

En juin dernier, Novak Djokovic entré un peu plus dans l'histoire du tennis. En s'imposant face à Casper Ruud en finale de Roland-Garros, le Serbe ne remportait pas seulement son troisième tournoi parisien, il devenait aussi le joueur le plus titré de l'histoire du tennis en Grand Chelem. Le Djoker a dépassé Rafael Nadal, toujours bloqué à 22 majeurs, en attendant un possible retour.

Djokovic est-t-il le GOAT ?

Avec ce nouvel exploit, Novak Djokovic a frappé un grand coup. Il a ajouté un argument de plus en sa faveur dans le débat du GOAT. Qui du Serbe, de Rafael Nadal, ou de Roger Federer est le meilleur joueur de l'histoire du tennis ? Si l'on prend le palmarès, on ne peut pas le nier, c'est le Djoker qui est numéro un. Mais d'autres critères peuvent être pris en compte, afin de trancher dans ce débat sans fin.

Ivan Ljubicic vote Federer pour le GOAT