Wimbledon : Alcaraz fait tomber Djokovic, il hallucine totalement

Vainqueur de Wimbledon grâce à une victoire étincelante face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a remporté son deuxième titre du Grand Chelem la semaine dernière. Étincelant sur la quinzaine londonienne, le numéro un mondial a bluffé Boris Becker pour sa maîtrise sur gazon, lui qui avait eu beaucoup de mal l’an dernier.

La semaine dernière, Carlos Alcaraz a inscrit son nom dans le palmarès de Wimbledon. Loin d’être une référence sur gazon, le jeune espagnol a bluffé tout le monde pour se hisser en finale du Grand Chelem londonien. Avant de faire tomber Novak Djokovic, maître des lieux depuis dix ans. Un exploit retentissant de la part de Carlos Alcaraz qui, à seulement 20 ans, a déjà remporté deux titres du Grand Chelem.

Carlos Alcaraz épate tout le monde

Pourtant, la finale avait très mal démarré pour Carlos Alcaraz. Balayé 6-1 dans le premier set par Novak Djokovic, l’Espagnol a su rebondir. Une belle prouesse vu le scénario de sa défaite en demi-finale de Roland-Garros il y a un peu plus d’un mois. Au-delà de son mental, Carlos Alcaraz a impressionné pour son jeu sur gazon, lui qui avait pour habitude de survoler sur terre-battue et de galérer sur cette surface.

This ball kid’s reaction to Carlos Alcaraz walking by him is adorable & hilarious 🥰😂The Carlitos effect. pic.twitter.com/evhgDHU3Qh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 21, 2023

Becker est choqué par Alcaraz