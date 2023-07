Tennis : Alcaraz se lâche sur Nadal, Djokovic et Federer

Baptiste Berkowicz

Tout juste sorti vainqueur d'une finale à rebondissements pour décrocher son premier Wimbledon, Carlos Alcaraz fait office de véritable phénomène. L'actuel numéro 1 mondial suscite un intérêt grandissant et fait l'objet de comparaisons pour le moins flatteuses. Nadal, Djokovic ainsi que Federer sont souvent évoqués lorsque la carrière de Carlos Alcaraz est discutée. Le prodige espagnol souhaite toutefois tempérer.

Une finale qui fera date. Carlos Alcaraz est parvenu à décrocher le 16 juillet dernier son premier Wimbledon en écartant Novak Djokovic au terme d'une bataille de 4h43. L'ascension de l'actuel numéro 1 mondial laisse présager une carrière sans limites.

Wimbledon : Ce scénario terrible envisagé pour Alcaraz https://t.co/qcoPjMMQHO pic.twitter.com/7NJuEjD7r4 — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Alcaraz ne cache pas son admiration pour Nadal, Djokovic et Federer

Quelques jours après son deuxième titre en Grand Chelem, Carlos Alcaraz a accordé une interview à L’Equipe . Le numéro 1 mondial, qui n’a pris que deux petits jours de vacances, est revenu sur la comparaison avec le trio légendaire Nadal, Djokovic et Federer : « Pour être franc, je suis déjà assez content du jeu que j'ai... Mais si je devais prendre quelque chose de chacun, ce serait la mentalité de Rafa, la classe qu'a Federer dans son jeu et dans ses mouvements, et pratiquement tous les coups de Djokovic, qui sont incroyables. J'aimerai améliorer un peu tout dans mon jeu. Comme Djokovic, Federer et Nadal ont fait ».

Nadal, Djokovic et Federer comme source d'inspiration pour Alcaraz