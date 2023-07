Tennis : Nadal, Djokovic... Une légende désigne leur successeur

Alexis Brunet

Le tennis mondial est sûrement arrivé à la fin d'un cycle. Bien qu'il soit toujours au top, Novak Djokovic a déjà 36 ans. Rafael Nadal a lui 37 ans, et on ne sait même pas s'il arrivera à revenir un jour de ses blessures. Mais que les fans se rassurent, un autre ovni a fait son apparition. Selon Boris Becker, Carlos Alcaraz est celui qui fera lever les foules pendant les prochaines années.

Avec sa victoire à Wimbledon, le monde entier commence à prendre au sérieux Carlos Alcaraz. Avant son titre à Londres, l'Espagnol avait tout de même déjà raflé un Grand Chelem. C'était en 2022 à l'US Open. Mais en Angleterre, il a réalisé une grande prouesse. Le numéro un mondial est venu à bout de Novak Djokovic, grand favori du tournoi, et maître incontesté depuis plusieurs années du gazon.

Boris Becker prédit de grandes choses pour Alcaraz

À seulement 20 ans, Carlos Alcaraz montre donc déjà qu'il a les épaules pour régner sur le tennis mondial. Pour son podcast Das Gelbe vom Ball , Boris Becker a même affirmé que l'Espagnol était le digne héritier du fameux Big 3. « Où est‐ce que va le tennis ? Roger, Rafa, Novak… Il n’y aura plus de tels triomphes. Alors qui peut prendre le sceptre ? Carlos Alcaraz l’a fait et je pense que le monde le remerciera qu’on ait pu avoir un jeune joueur venu d’Espagne aussi appréciable, rafraîchissant, à l’air presque innocent, qui règne comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. »

Tennis : Alcaraz, Federer... Le clan Nadal fait une folle prédiction https://t.co/04fnZRvPpe pic.twitter.com/ZJv29P6fn9 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Alcaraz a directement enchaîné après Wimbledon

Bien que la période soit propice aux vacances, juste après son sacre à Wimbledon, Carlos Alcaraz a directement enchaîné. Le jeune Murcien a participé à la Hopman Cup, une compétition entre pays, avec des équipes mixtes. Le numéro un mondial a gagné ses deux matches, mais l'Espagne s'est tout de même fait éliminer par la Croatie. Cela sera enfin l'occasion pour le joueur de 20 ans de prendre un peu de repos.