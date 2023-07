Wimbledon : Ce scénario terrible envisagé pour Alcaraz

Alexis Brunet

Dimanche 16 juillet, Carlos Alcaraz a pris sa revanche sur Novak Djokovic, en remportant le tournoi de Wimbledon. En effet, quelques semaines auparavant, c'est le Serbe qui l'avait emporté sur l'Espagnol, en demi-finale de Roland-Garros. Un match au cours duquel le numéro 1 mondial avait été pris de crampes. Lors de la finale à Londres, le préparateur physique du Murcien a eu peur que celles-ci reviennent.

Lors de l'édition 2023 de Wimbledon, Carlos Alcaraz arrivait moins en confiance qu'à Roland-Garros. L'Espagnol n'était pas réputé comme un spécialiste du gazon, contrairement à la terre battue, dont il raffole. Juste avant le Grand Chelem anglais, le numéro 1 mondial s'était imposé en finale lors du tournoi du Queen's. Une bonne préparation, mais il n'était pas le grand favori de la compétition.

Alcaraz avait eu des crampes face à Djokovic à Paris

C'est Novak Djokovic qui était le grandissime favori de la compétition. Le gazon londonien n'avait plus de secret pour le Serbe qui s'était déjà imposé sept fois à Wimbledon. On donnait alors le Djoker gagnant, lorsqu'il retrouvait Carlos Alcaraz en finale. D'autant plus que lors de leur dernier affrontement en demi-finale à Roland-Garros, c'est le natif de Belgrade qui l'avait emporté. Le jeune joueur de 20 ans avait été pris de crampes lors de cette opposition, ce qui l'avait clairement handicapé.

« J’étais un peu nerveux à l’idée que les crampes puissent revenir »