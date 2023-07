Federer fait une énorme annonce, le choc est terrible

Jean de Teyssière

Véritable légende du tennis, Roger Federer a mis un terme à sa carrière en septembre 2022. Il laisse une grande trace derrière lui, avec 20 titres du Grand Chelem et un style de jeu inégalé. Son entraîneur entre 2016 et 2022, Ivan Ljubicic, a donc été aux premières loges du crépuscule de la carrière du Suisse et il l'a raconté, non sans une pointe d'émotion.

De ses débuts en 1998 à sa retraite en 2022, Roger Federer est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis. Si son palmarès n'est pas le plus fourni, lui qui a remporté 20 titres du Grand Chelem, quand Nadal et Djokovic en ont remporté respectivement 22 et 23, son style de jeu restera dans la tête de tous les fans de tennis.

« Bien sûr, j’ai eu des moments de malaise où les gens pensaient que j’avais été embauché parce que j’étais son ami »

Interrogé par Tennis Majors , l'ancien entraîneur de Roger Federer entre 2016 et 2022, Ivan Ljubicic, a évoqué ses débuts avec le Suisse : « Bien sûr, le début a été difficile car au deuxième tournoi, il s’est blessé au ménisque et à la première opération, qui a été un coup dur [Wimbledon 2016, ndlr]. Mais en même temps, avec le recul, c’était peut‐être une chance pour nous d’avoir le temps de travailler et d’apprendre à mieux nous connaître. Et puis vous passez juste en quelque sorte. Bien sûr, j’ai eu des moments de malaise où les gens pensaient que j’avais été embauché parce que j’étais son ami et des trucs comme ça. Mais j’étais évidemment heureux que les résultats soient finalement arrivés. »

« J’ai ressenti sa douleur »