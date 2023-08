Après Nadal, Federer et Djokovic, il pousse un coup de gueule étonnant

Baptiste Berkowicz

Alors que Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ont littéralement marché sur le tennis mondial depuis plus de vingt ans, la nouvelle génération tente de se faire une place. Selon Christopher Eubanks, le monde de la balle jaune manque de joueurs noirs. Dans le tennis féminin, la famille Williams a notamment permis d'ouvrir la voie. L'actuel 29ème mondial souhaite que cela soit également le cas chez les hommes.

La fin de l'ère Djokovic-Nadal-Federer se rapproche de plus en plus. Le monde du tennis attend avec impatience de voir qui prendra le flambeau de ces légendes. Incarnée par Carlos Alcaraz, la nouvelle génération entend elle aussi marquer de son empreinte l'Histoire de la balle jaune.

Elle annonce du lourd pour Djokovic, Alcaraz peut enrager https://t.co/dvp4uTZgFd pic.twitter.com/EIN9linhhs — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

« On veut voir plus de jeunes noirs dans ce sport »

Christopher Eubanks, joueur américain de 27 ans et 29e mondial, s’est exprimé dans les médias sur une cause qui lui tient particulièrement à cœur, le manque de représentation de joueurs noirs dans le tennis actuel : « Le tennis féminin ne l’a pas regardé depuis un certain temps et beaucoup de cela vient de Vénus et de la domination de Serena, ce qui a amené les filles noires à regarder la télévision. Du côté masculin, nous avons eu Roger, Rafa, Novak, Murray. Nous n’avons eu personne jusqu’au top 4 depuis Blake. C’est donc un moment idéal pour que ça change avec Shelton, Tiafoe… J’espère que cela aura un grand impact. On veut voir plus de jeunes noirs dans ce sport. Maintenant, les choses commencent à changer et nous espérons que ce n’est qu’une petite partie de ce changement »

Tiafoe comme tête d'affiche ?

Apprécié de tous les joueurs du circuit, mais également des suiveurs pour sa bonne humeur et sa bienveillance, Frances Tiafoe est le symbole d'une magnifique réussite. Issu d'une famille en grande difficulté financière, l'actuel 10ème mondial est parvenu à gravir les échelons petit à petit. Le joueur américain fait aujourd'hui partie des meilleurs joueurs mondiaux et pourrait bien devenir un porte drapeau des joueurs noirs du circuit.