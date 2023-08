Toronto : Djokovic absent, Alcaraz seul au monde ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa victoire à Wimbledon face à Novak Djokovic l'an dernier, Carlos Alcaraz a repris très vite la compétition lors de la Hopman Cup à Nice. L'Espagnol a tout de même attendu le Masters 1000 de Toronto pour refaire une apparition et il sera bien évidemment la principale tête d'affiche la semaine prochaine. Le Serbe, lui, a préféré se reposer et ne reprendra qu'à partir du tournoi de Cincinnati, programmé ensuite. L'occasion pour Alcaraz de retrouver des repères sur le dur américain.

C'est le grand début d'un mois d'août très chargé pour les meilleurs joueurs du monde. Le Masters 1000 de Toronto prend déjà place mais beaucoup de forfaits ont déjà un peu gâché la fête. Pour le retour à la compétition sur le circuit ATP, il n'y aura pas de duel avec Djokovic pour Carlos Alcaraz. Mais il peut prendre de l'avance avant la défense de son titre à l'US Open dans trois semaines.

A la recherche de nouvelles sensations

Voilà déjà 4 mois que Carlos Alcaraz n'a plus joué sur dur. A seulement 20 ans, il n'a pas encore eu vraiment l'occasion de se familiariser avec cette partie du calendrier, lui qui n'a pas connu de grands résultats au Canada et à Cincinnati pour le moment. En effet, il avait même eu beaucoup de mal l'an dernier avant de finalement remporter le titre à l'US Open. Il sera forcément très surveillé pour ses débuts, lui qui a souvent besoin de remettre la machine en route.

Cavalier seul à Toronto ?

Le tirage au sort du tournoi de Toronto a livré toutes ses promesses et Carlos Alcaraz devra tout de même s'activer très vite s'il veut marquer des points. En effet, l'Espagnol débutera peut-être face au prometteur Ben Shelton, avant de retrouver pourquoi Hubert Hurkacz, finaliste l'an dernier, ou encore Holger Rune en quarts de finale. A noter que Stéfanos Tsitsipas et Jannik Sinner ont également atterri dans sa partie de tableau, ce qui a l'air de créer un sacré déséquilibre entre le haut et le bas.

Medvedev principal adversaire

Tête de série numéro 2, Daniil Medvedev a hérité d'un tableau un peu plus clément. Le Russe devra négocier avec Taylor Fritz, Casper Ruud et Andrey Rublev puisqu'il s'agit des mieux classés dans sa partie de tableau mais d'après ce qu'il a montré en début d'année, il est grand favori pour se retrouver en finale. D'ailleurs, il joue souvent très bien à cette période de l'année, lui qui s'est déjà imposé à Toronto et à Cincinnati dans sa carrière.