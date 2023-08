Tennis : Nadal résiste encore à Djokovic !

Arnaud De Kanel

Au lendemain de sa victoire sur Gael Monfils, la 19ème en autant de rencontres face au au Français, Novak Djokovic a disposé de Taylor Fritz en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati (6-0, 6-4). Le Serbe disputera donc sa 75ème demi-finale en Masters 1000, le deuxième plus haut total de l'histoire car Rafael Nadal fait de la résistance.

« J'ai réussi à prendre un départ impeccable. J'ai mal commencé le deuxième set, lui laissant le break. Mais à partir de 2-4, j'ai joué quatre jeux solides, dans l'ensemble c'était une belle performance. J'ai joué trois matches jusqu'à maintenant, chaque jour je mets la barre un peu plus haut. Je me sens mieux sur le court. J'espère que la même trajectoire se poursuivra », confiait Novak Djokovic quelques minutes après sa victoire sur Taylor Fritz en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Le Serbe continue d'affoler les compteurs en Masters 1000 mais des records de Rafael Nadal tiennent toujours.

Nole books his 9th semi-final appearance in Cincy 🙌@DjokerNole cruises to a 6-0 6-4 victory over Fritz.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/c1CFeKRN5b — ATP Tour (@atptour) August 19, 2023

Nadal recordman de demi-finales en Masters 1000

Vainqueur de Taylor Fritz pour la septième fois en autant de confrontations, Novak Djokovic affrontera Alexander Zverev en demi-finale à Cincinnati. Le Serbe disputera alors sa 75ème demi en Masters 1000. Un chiffre ahurissant qui, bien qu'il s'en rapproche n'est ni l'égal, ni supérieur à celui de Rafael Nadal. En effet, le Taureau de Manacor compte 76 demi-finales en Masters 1000, un record absolu qui tient encore mais que le Serbe aura l'occasion d'égaler à Shanghai du 4 au 15 octobre. Nadal reste également le recordman du nombre de quarts de finales disputés (99 contre 91 pour Djokovic), de matchs disputés en Masters 1000 (494 matchs contre 489 pour Federer et 476 pour Djokovic) et du nombre de victoires (406 succès contre 390 pour Djokovic). Néanmoins, Novak Djokovic a l'occasion de creuser l'écart au palmarès.

US Open : les noms à suivre en qualifications ! https://t.co/W3mLFLr9wS pic.twitter.com/gznjdnvlMq — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Djokovic peut alourdir la marque

Les records sont fait pour être battus et le Serbe en sait quelque chose. Face à Alexander Zverev, il visera sa 57ème finale en Masters 1000, record absolu. A titre de comparaison, Rafael Nadal en compte 53. Novak Djokovic n'est plus qu'à deux matchs de remporter un 39ème titre en Masters 1000, soit 3 de plus que son rival Espagnol et 11 de plus que Roger Federer. L'écart risque donc de se creuser.