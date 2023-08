Tennis : Il envoie Nadal au Real Madrid

Jean de Teyssière

Toujours blessé depuis le deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier dernier, Rafael Nadal poursuit sa rééducation et sa remise en forme. Le Majorquin n'a pas encore pris sa retraite mais le crépuscule de sa carrière approche à grands pas. L'homme aux 22 tournois du Grand Chelem est certainement déjà en train de réfléchir à sa reconversion et il pourrait la faire dans son club de cœur : le Real Madrid. Et un ancien joueur de tennis l'y envoie.

La semaine dernière, une folle rumeur apparaissait en Espagne, lorsque le média SPORT évoquait la possibilité pour Rafael Nadal de devenir le président du Real Madrid, pour succéder à Florentino Perez. On pouvait notamment lire que « le rêve de Florentino Perez est d'installer Rafa Nadal dans le fauteuil présidentiel. » Fervent supporter et socio du Real Madrid cette idée pourrait continuer à germer dans son esprit…

« Bien sûr, je voudrais être président du club »

Il y a maintenant six ans, Rafael Nadal était interrogé lors d'une rencontre promotionnelle sur sa volonté de devenir un jour le président du Real Madrid : « Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Tout le monde sait que je suis passionné par le football et le Real Madrid est mon équipe. Parler maintenant est une utopie, mais si vous me demandez, bien sûr, je voudrais être président du club. »

« Ce serait une surprise et fantastique que Nadal devienne président du Real »