US Open : les chances françaises lors des qualifications !

Quatrième étape parmi les tournois du Grand Chelem, l'US Open est sur le point de commencer. Mais avant l'entrée en lice des tout meilleurs, ils seront beaucoup à tenter leur chance pour essayer d'obtenir un ticket pour le grand tableau. Parmi eux, 13 Français dans le tableau masculin qui pourraient bien s'inviter à la fête et rejoindre leurs compatriotes déjà qualifiés.

C'est devenu un grand moment à chaque fois qu'un tournoi du Grand Chelem pointe le bout de son nez. La semaine de qualifications lance parfaitement le tournoi et comme bien souvent, la France possède l'un des contingents les plus chargés puisqu'ils seront beaucoup dans le tableau. A partir de mardi, il faudra entrer en mode Grand Chelem pour aller chercher le précieux sésame. Petit point sur les forces en présence côté tricolore.

3 têtes de série

Comme dans le grand tableau, il y a 32 têtes de série lors des qualifications. Sur les 13 Français qui joueront la semaine prochaine, 3 seront a priori têtes de série. En effet, Hugo Gaston, qui a retrouvé le chemin de la victoire cet été en gagnant deux Challengers d'affilée, fera partie des premières têtes de série. Malheureusement pour lui, ses résultats sont arrivés un peu tard et il rate le grand tableau de peu. Pour Arthur Cazaux et Benoît Paire, la situation est un peu différente. Le premier cité est un grand espoir du tennis français et il fait une saison remarquable en Challenger. Il pointera d'ailleurs à son meilleur classement lundi prochain, autour de la 120ème place. Pour Benoît Paire, c'est la continuité d'une tentative de retour dans le top 100 et il sera également à suivre. A noter que Hugo Grenier est le premier à ne pas être tête de série. En cas de forfait, il pourrait récupérer ce statut.

De grands retours

Alors que Lucas Pouille, grand héros du dernier Roland-Garros, a déclaré forfait, un autre Français sur le retour sera à suivre sur les courts de Flushing Meadows la semaine prochaine. Il s'agit de Pierre-Hugues Herbert, qui a connu des mois de galère avec les blessures. A Roland-Garros comme à Wimbledon, il n'avait pas passé ce cap en s'inclinant respectivement au premier et au deuxième tour. Il rejoint donc dans le tableau Laurent Lokoli, Enzo Couacaud, Geoffrey Blancaneaux, des Tricolores habitués des qualifications ces derniers temps.

Des espoirs de réussite

Cette année encore, la France peut espérer faire grimper son total de joueurs dans le grand tableau à la fin des qualifications. L'US Open réussit plutôt bien généralement puisqu'il y a toujours eu au moins un Français sortant des qualifications depuis l'édition 2017. Côté féminin, la tâche sera plus compliquée mais elles seront 9 à tenter l'expérience, parmi lesquelles Océane Dodin, meilleur espoir, Kristina Mladenovic ou encore Léolia Jeanjean.