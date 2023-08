US Open : Les wild-cards annoncées, pas de surprise

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans un peu plus d'une semaine maintenant, le grand tableau de l'US Open débutera. Les meilleurs joueurs du monde se réuniront à New York pour le quatrième Grand Chelem de l'année et comme d'habitude, l'annonce des wild-cards est un moment attendu par ceux qui n'ont pas leur place. Il y a quelques jours, la Fédération française de tennis annonçait que Benjamin Bonzi et Fiona Ferro ont reçu ce précieux sésame. La liste entière vient d'être dévoilée.

L'US Open approche à grands pas et l'organisation vient de révéler les huit invitations dans les deux tableaux. Cette année, beaucoup de joueurs ont fait un retour fracassant sur le circuit mais plusieurs figurent déjà dans le grand tableau grâce à leur classement protégé, à l'image de Gaël Monfils ou Milos Raonic. Un autre, un certain Juan Martin del Potro, était attendu au tournant après ses déclarations d'il y a quelques mois.

La jeunesse américaine à l'honneur

Côté français, Benjamin Bonzi et Fiona Ferro ont déjà récupéré leur invitation grâce à l'accord existant entre les différentes fédérations pour les tournois du Grand Chelem, comme c'est le cas pour l'Australie. La majorité des wild-cards distribuées aux joueurs américains revient à la jeunesse puisque Alex Michelsen, récent finaliste à Newport sur le circuit ATP, Michael Mmoh, Ethan Quinn et Learner Tien viendront garnir les rangs dans le tableau masculin. A noter que John Isner et Steve Johnson ont également reçu une invitation. Chez les femmes, on peut observer la même tendance, surtout avec la présence de la jeune Clervie Ngounoue, titrée à Wimbledon chez les juniors cet été.

Wozniacki et Venus bien présentes

Les deux dernières invitations dans le tableau féminin sont revenues à Caroline Wozniacki et Venus Williams. Cette dernière veut continuer à briller à 43 ans et a récemment enregistré sa plus belle victoire depuis 4 ans à Cincinnati. La Danoise, elle, ancienne numéro 1 mondiale, a pris sa retraite en 2020 et a donné naissance à deux enfants depuis. Mais elle a éprouvé l'envie de retourner sur le circuit, elle qui a gagné un match pour son retour à la compétition à Montréal la semaine dernière. Leurs matches seront forcément à suivre.

Del Potro se résigne

Il y a quelques mois, Juan Martin del Potro laissait entendre qu'il travaillait pour un retour à la compétition lors de l'US Open, pour faire ses adieux au tennis sur une note positive. Mais l'Argentin, maudit avec son corps tout au long de sa carrière, s'est vu trop beau et a partagé un message sur les réseaux sociaux après l'annonce des wild-cards, où son nom ne figure pas. Il faut vraisemblablement se faire une raison : il ne jouera plus jamais.