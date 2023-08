Tennis : Monfils face à Djokovic, et si c'était aujourd'hui ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition depuis quelques semaines, Gaël Monfils étonne tout le monde en enchaînant les victoires de prestige face au top 20. Le Français de bientôt 37 ans peut croire en ses rêves de disputer les Jeux olympiques de Paris l'année prochaine, visiblement son grand objectif pour la fin de sa carrière. A Cincinnati, il a encore gagné deux matches face à deux joueurs du top 15 et va défier un adversaire qu'il connaît très bien en huitièmes de finale : un certain Novak Djokovic face auquel il ne s'est jamais imposé.

18 victoires à 0. C'est le bilan de Novak Djokovic face à Gaël Monfils sur le circuit professionnel. Autant dire, une domination nette du Serbe dans les confrontations malgré quelques matches accrochés, à l'image de celui de Dubaï en 2020, où le Français a obtenu une balle de match. Mais il s'agit seulement du deuxième match du Serbe depuis Wimbledon, lui qui s'est imposé sur abandon de Davidovich Fokina pour son entrée en lice. Peut-on vraiment croire à un nouvel exploit ?

Un nouveau Monfils

Dans l'attitude, Gaël Monfils dégage une impression de sérénité extraordinaire sur le court. Pourtant, il bataille énormément ces derniers jours, à l'image de son premier à Cincinnati face à Norrie où il a souffert au genou. Face à Alex de Minaur mercredi, récent finaliste à Toronto, il a encore surpris son adversaire normalement plus fort que lui pour enregistrer une nouvelle victoire face au top 20 dans le même tournoi. C'est la première fois depuis 7 ans qu'il parvient à réaliser cette performance.

Un physique en danger ?

Attention, il ne faut pas oublier que Gaël Monfils a bientôt 37 ans et les alertes physiques sont à prendre très au sérieux. Son prochain défi est de taille : Novak Djokovic, soit ce qui se fait de mieux sur le circuit. « C'est super de le revoir après plusieurs années difficiles avec les blessures. Il rejoue à son meilleur niveau. Et il a un an de plus que moi ! Tout le monde parle de mon âge, mais lui alors ? » a déclaré le Serbe après sa victoire. De retour pour tout écraser après sa défaite en finale à Wimbledon, il sera forcément un obstacle important sur la route de Monfils, qui pourrait même déclarer forfait pour économiser ses forces.

Duel impossible...

Ne cherchez pas plus loin : dans l'histoire, il n'existe pas un duel aussi déséquilibré entre deux joueurs. Ce jeudi, Djokovic et Monfils s'affronteront pour la 19ème fois et le Français n'a jamais battu le Serbe. Pourtant, au vu de ses qualités athlétiques, il aurait très bien réussir à le faire au moins une fois. Il aura bien du mal à endormir Djokovic comme il l'a fait avec Norrie et de Minaur, un adversaire qui le connaît par cœur.