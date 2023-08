US Open : les noms à suivre en qualifications !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans un peu plus d'une semaine, les meilleurs joueurs de la planète fouleront les courts de Flushing Meadows pour disputer l'US Open, dernier Grand Chelem de l'année. Avant ça, la semaine de qualifications mettra aux prises 128 joueurs dans chaque tableau pour récupérer les 16 tickets supplémentaires. En 2023, il y a pas mal de joueurs qui sont revenus à la compétition avec plus ou moins de succès, d'autres ont connu une certaine révélation et il est l'heure de reproduire des efforts parfois bien connus. De mardi à vendredi prochain, l'US Open démarre !

C'est une traditionnelle semaine qui passionne de plus en plus les foules. Les qualifications dans un tournoi du Grand Chelem sont un moment privilégié pour ceux qui n'ont pas l'habitude du grand circuit et pour d'autres, un passage obligatoire pour espérer accéder au sommet. Les places sont de plus en plus chères si l'on en croit la profondeur actuelle du circuit ATP et on pourrait bien avoir quelques surprises.

Un ancien finaliste en qualifs

Il fait partie des joueurs qui ont décidé de reprendre leur carrière tout à coup plus d'un an après avoir annoncé sa retraite. A 37 ans, Kevin Anderson a fait un retour assez discret sur le circuit cet été. Le géant sud-africain est revenu sur gazon à Newport en juillet et a vite retrouvé le chemin de la victoire puisqu'il a gagné deux matches avant de tomber face à Ugo Humbert. Il a ensuite enchaîné à Washington, battu d'entrée en 3 sets. Ancien finaliste à l'US Open, en 2017, Anderson fait jouer son classement protégé pour se faire une place dans les qualifications et forcément, il sera à surveiller.

Tennis : Alcaraz encore au forceps, refroidi avant l'US Open ? https://t.co/MHw5rv0kWO pic.twitter.com/T6B5l4wvuf — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

D'autres grands noms présents

Kevin Anderson est certainement le joueur avec le plus gros palmarès parmi les joueurs qui disputeront les qualifications à l'US Open. Mais ce n'est pas le seul à avoir connu un passé glorieux au niveau professionnel puisque parmi les inscrits, on retrouve des joueurs tels que David Goffin et Fabio Fognini. Tous deux anciens membres du top 10, ils tenteront un retour en grand tableau, peut-être pour la dernière année de l'Italien à ce niveau. Les deux joueurs profiteront de leur statut de tête de série.

Un tableau très ouvert

Quand on regarde les premiers noms qui figurent dans la liste des qualifications, on pourrait presque penser au casting d'un ATP 500 tant il y a de joueurs qui ont su se montrer dangereux par le passé, y compris cette année. En dehors des Français, qui auront la chance d'être bien représentés comme toujours, on peut citer des joueurs comme Cristian Garin, ancien top 20, Tomas Machac, qui n'était pas loin de faire tomber Djokovic à Dubaï il y a six mois ou encore Thiago Seyboth Wild, le Brésilien qui a connu un parcours incroyable à Roland-Garros, où il avait éliminé Medvedev d'entrée.