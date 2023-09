Basket : Tony Parker se lâche sur le fiasco de l’équipe de France

Hugo Chirossel

Alors que les quarts de finale de la Coupe du monde auront lieu mardi, l'équipe de France quant à elle est d’ores et déjà éliminée. Sortis dès la phase de groupe, les Bleus nous ont offert un bien triste parcours, à seulement un an des Jeux olympiques de Paris 2024. Une élimination que Tony Parker qualifie de « véritable fiasco ».

L’équipe de France avait d’autres ambitions pour cette Coupe du monde 2023. Alors qu'ils apparaissaient comme l'un des favoris de la compétition, les Bleus ont été éliminés dès le premier tour, après avoir été battus par le Canada et la Lettonie. Vainqueur face à la Côte d’Ivoire samedi (87-77), l’équipe de France a finalement terminé à la 18e place de ce Mondial.

« C’est vrai que c’est très très décevant »

« Là, on a vraiment vécu un fiasco », a déclaré Tony Parker, dans Stephen Time sur RMC . « J’en ai parlé longtemps avec Nicolas Batum. On a parlé pendant une heure au téléphone, et c’est vrai que c’est très très décevant. Ce n’est pas normal qu’une telle équipe perde au premier tour. On a jamais vu l'Espagne et les Etats-Unis sortir au premier tour. Et c’est dommage, parce que notre génération a travaillé tellement dur pour ramener la France à un certain niveau, pour qu’on se fasse respecter, par la FIBA, les arbitres, les autres pays. C’est tellement dur d’avoir du respect . »

« C’est quand même un peu la honte »