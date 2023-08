Basket : L’entraîneur des Bleus clashe un joueur en direct !

Pierrick Levallet

Déjà éliminé de la Coupe du monde de basket, l'équipe de France a eu une chance de sauver l'honneur face au Liban ce mardi. Les Bleus ont fini par s'imposer (79-85), mais la rencontre s'est déroulée sous une certaine tension, notamment du côté de Vincent Collet. L'entraîneur français n'a d'ailleurs pas manqué de tacler l'un de ses joueurs lors d'un temps mort.

Tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’équipe de France lors de cette Coupe du monde. Battus par le Canada puis par la Lettonie, les Bleus sont d’ores et déjà éliminés du Mondial. Mais ils leur restait encore un match à disputer, contre le Liban. Et malgré son élimination précoce au premier tour, l’équipe de France a su relever la tête. Les hommes de Vincent Collet se sont imposés (79-85) et ont évité le naufrage total.

«Il a passé tout le monde en revue à tour de rôle !»

Mais la rencontre s’est déroulée sous une grande tension du côté des Bleus . Un temps menée lors du deuxième quart temps, l’équipe de France a profité d’un temps mort pour se remobiliser. « Le 20 (Wael Arakji), il va pas nous mettre 40 points les gars. Je veux bien que ce soit un bon petit joueur... C'est un gaucher, quand on est autour il faut aider. Il n’y a que lui qui joue ! Il a passé tout le monde en revue à tour de rôle ! Faut qu’on fasse quelque chose » a ainsi lâché Vincent Collet à ses joueurs lors de sa causerie au bord du terrain.

«Il ne veut pas jouer»