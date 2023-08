Wembanyama renonce, l'équipe de France lui envoie un message

Thibault Morlain

C'est ce vendredi que l'équipe de France fera son entrée en lice pour la Coupe du monde de basket. Les hommes de Vincent Collet débuteront ainsi par une rencontre face au Canada. Il y aura toutefois un absent de taille chez les Bleus : Vincent Wembanyama. A peine drafté par les Spurs, la nouvelle star de la NBA a fait le choix de faire l'impasse sur le Mondial avec l'équipe de France. Une décision commentée par Nicolas Batum.

Nouvelle coqueluche du basket français et mondial, Vincent Wembanyama manquera toutefois à l'appel avec les Bleus pour la Coupe du monde. En effet, drafté par les San Antonio Spurs, le joueur de 19 ans a fait le choix de se concentrer sur sa préparation pour la saison de NBA, faisant alors une croix sur le Mondial avec le groupe de Vincent Collet. C'est donc sans Wembanyama que Nicolas Batum, Evan Fournier et compagnie vont donc se présenter ce vendredi pour leur première match du tournoi contre le Canada.

Avant la nouvelle saison NBA, Wembanyama se met à la boxe https://t.co/KLUH0iD2Yp pic.twitter.com/ojL4TZM0nc — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

« C'est évident qu'il nous manque »

A l'occasion d'un entretien accordé au Parisien , Nicolas Batum a réagi à cette absence de Victor Wembanyama. Cadre de l'équipe de France, il a alors expliqué : « A quel point nous manque-t-il ? Même si je n’ai encore jamais joué avec lui et que nous n’avons pas encore d’expérience de compétition en commun, c’est évident qu’il nous manque. Son abattage offensif, défensif, sa taille, son talent, son aura : tout aurait apporté un gros plus à notre équipe qui est déjà très forte. On va devoir faire sans lui pour cette fois et on va le faire ».

« Sa situation est incomparable »