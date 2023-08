NBA : L'entraînement improbable de Wembanyama

Hugo Chirossel

Alors que l’équipe de France s’apprête à démarrer la Coupe du monde 2023, Victor Wembanyama quant à lui est resté à San Antonio. Le phénomène français a fait l’impasse sur cette compétition afin de se préparer au mieux à sa première saison en NBA. Comme l’ont fait Tim Duncan et Manu Ginobili avant lui, il s’est donc mis à la boxe.

C’est presque une tradition chez les Spurs. Alors qu’il se prépare à vivre sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a découvert un nouveau sport : la boxe. En effet, le Français s’est entraîné avec l'ancien champion du monde Jesse James Leija, qui a déjà travaillé auparavant avec Tim Duncan et Manu Ginobili. « La boxe est un sport formidable en termes de coordination œil-main et de mouvement. Grâce à elles, les joueurs développent des réflexes plus rapides ou une meilleure coordination œil-main », a-t-il déclaré auprès du San Antonio Express .

« Vous jouerez un peu plus brutalement, vous pousserez un peu plus votre adversaire »

« La principale raison pour laquelle les Spurs font cela, c’est l’attitude mentale que vous allez développer. Vous jouerez un peu plus brutalement, vous pousserez un peu plus votre adversaire parce que vous savez, au fond de vous, que vous pouvez l’encaisser. J’appelle ça une assurance. Au cas où quelque chose arriverait, vous aurez cette assurance pour vous protéger », a ajouté Jesse James Leija.

« J’ai été choqué qu’il s’entraîne avec nous »