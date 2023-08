NBA : Décision historique pour Wembanyama, Parker avait tout prévu

Benjamin Labrousse

Tout juste intronisé au Hall of Fame, Tony Parker a été récompensé pour son incroyable carrière sous les couleurs des Spurs de San Antonio. Drafté en première position par ces mêmes Spurs en juin dernier, Victor Wembanyama devra poursuivre sur la lancée de l’ancien meneur. Parker le confiait, il a peur concernant les attentes envers le Français, mais ce dernier avait également prévu sa venue aux Spurs.

« Je suis un peu inquiet, bien sûr. (...) Les attentes sont irréalistes et folles. Le seul avec lequel je peux le comparer en ce qui concerne ces attentes, c'est LeBron. Et c'est fou parce que tu arrives dans une franchise où il y a un historique de victoires et de titres, mais je sais à quel point c'est dur de gagner un titre… » . Voilà ce que déclarait Tony Parker il y a quelques semaines concernant l’arrivée en NBA de Victor Wembanyama.

«Pop est les Spurs vont le protéger»

« Je sais que ça ira pour lui parce qu'il est dans l'équipe parfaite et que Pop est les Spurs vont le protéger. Mais oui, il va avoir énormément de pression. Je comprends sa décision d'être parti pour essayer de grandir en tant que joueur et j'ai beaucoup de respect pour sa famille. Sa grande sœur et son frère jouent toujours à l'ASVEL, donc on ne mélange pas tout. On a gagné un titre ensemble et c'est ce dont je me souviendrai » , poursuivait Tony Parker.

«Sa famille voulait qu’il atterrisse aux Spurs»