LeBron, Curry, Jokic, Durant… La NBA prévoit du très lourd pour la reprise

Florian Barré

Ces derniers temps, en dehors des rumeurs autour de James Harden et Damian Lillard, l’intersaison a perdu de son intérêt. Mais pas d’inquiétude, le 24 octobre prochain, la NBA reprend ses droits. En attendant, la Coupe du monde FIBA fera patienter les plus hypés par la reprise. Une reprise qui verra d’ailleurs les Lakers de LeBron James affronter les Denver Nuggets de Nikola Jokic, champions en titre.

Pour une fois, la saison NBA ne débutera pas par une affiche de la Conférence Est. Ce sont les Denver Nuggets, champions en titre, qui ouvriront le bal le 24 octobre prochain. Nikola Jokic et ses partenaires pourront hisser la bannière et recevoir leurs bagues pour la première fois de l'histoire de l'équipe, le tout sous les yeux de l’un de leurs plus féroces concurrents : les Los Angeles Lakers, balayés par un sweep lors des dernières finales de Conférence.



Chris Paul retrouve les Suns

La ligue a publié son calendrier pour la saison prochaine dans un épisode spécial de « NBA Today » d' ESPN jeudi après-midi. Et en plus d’assister à un affrontement de taille entre Jokic et LeBron James, la soirée du 24 octobre se conclura avec un alléchant Golden State - Phoenix. L’occasion de voir Chris Paul face à son ancienne team, au côté de Stephen Curry et de découvrir l’association Bradley Beal - Kevin Durant - Devin Booker chez les Suns.

Les retrouvailles à ne pas manquer

Et tandis que le match de retrouvailles de Paul a lieu lors de la soirée d'ouverture, il y en a quelques autres notables auxquels il faut prêter attention cette saison. Le 15 décembre, Dillon Brooks reviendra à Memphis pour la première fois depuis son départ en tant qu'agent libre cet été. Une semaine plus tard, Jordan Poole reviendra à Golden State. Il y aura une autre paire de matchs de retrouvailles en février, Marcus Smart revenant à Boston le dimanche 4 février, suivi de Fred VanVleet revenant à Toronto pour la première fois depuis son départ en tant qu'agent libre l'été dernier. Par ailleurs, dans l’idée où Damian Lillard rejoint Miami d’ici la fin de l’intersaison, les Blazers recevront le Heat fin février.