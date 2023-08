NBA : LeBron James tout proche d'un record historique ?

Benjamin Labrousse

Légende en activité, LeBron James est désormais un habitué des records en tout genre. En févier dernier, le joueur des Lakers de Los Angeles devenait le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA en dépassant les 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar. À l’aube de sa 21ème saison au sein de la Grande Ligue, « King James » pourrait bel et bien désormais devenir le joueur avec le plus de minutes disputées sur un parquet de NBA. Retour sur les joueurs avec le plus de minutes effectives en carrière.

1) Kareem Abdul-Jabbar : 57 446 minutes

Après avoir détrôné par LeBron James sur l’un des records les plus importants de l’histoire du basket, Kareem Abdul-Jabbar pourrait désormais être rejoint par le natif d’Akron en termes de minutes disputées. Le légendaire pivot des Bucks de Milwaukee et des Lakers est également le joueur ayant disputé le plus de matchs avec 1560 participations entre 1969 et 1989. Avec 57 446 minutes passées sur un parquet NBA en 1560 matchs, Kareem Abdul-Jabbar possède une incroyable moyenne de 36,82 minutes disputées par match.

NBA : Les Lakers de LeBron James champions en 2024 ? https://t.co/aprzlgznWP pic.twitter.com/VW7zJVOjbr — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

2) Karl Malone : 54 852 minutes

Là aussi, LeBron James fait face à un sacré client. Le « Mailman » reste à ce jour l’un des meilleurs intérieurs de l’histoire de la NBA, et doit une grande partie de son succès à sa régularité sur les parquets. 3ème meilleur marqueur de l’histoire de la Grande Ligue avec 36 928 points, l’ailier fort de légende du Jazz de l’Utah a disputé 54 852 minutes en NBA en 1476 rencontres, laissant place à une belle moyenne de 37,16 minutes disputées par match.

3) LeBron James : 54 093 minutes

Si au sujet des minutes disputées, LeBron James possède encore un peu de retard sur Kareem Abdul-Jabbar, « King James » pourrait bientôt dépasser Karl Malone. Le joueur de 38 ans n’est plus qu’à quelques centaines d’unités de l’ancien ailier fort, et est bien évidemment le premier joueur encore en activité en termes de minutes disputées avec un total de 54 093 en 1421 matchs. Meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, LeBron James possède également un ratio de minutes jouées par match sensationnel avec un total de 38, 07.

4) Dirk Nowitzki : 51 368

Intronisé au Hall of Fame il y a quelques jours, Dirk Nowitzki aura lui aussi marqué l’histoire de la NBA de par son talent premièrement, mais également de par sa régularité au haut niveau. Avec 51 368 minutes disputées en 1522 matchs, l’Allemand aura marqué l’histoire des Mavericks de Dallas, emmenant la franchise texane jusqu’à son premier titre NBA en 2011.