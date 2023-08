NBA : Les Lakers de LeBron James champions en 2024 ?

Florian Barré

La liste des Lakers de Los Angeles a radicalement changé depuis le début de cette année civile. En janvier, rien n’allait plus. Ils étaient coincés avec un effectif incomplet et déséquilibré qui manquait de profondeur viable, en particulier sur les ailes et à l’intérieur. Mais depuis tout a changé, au point où la franchise prétend sérieusement au titre NBA l’année prochaine selon le manager Darvin Ham.

Alors que les Lakers sortaient de la « pire saison » NBA de leur histoire en 2022 d’après le légendaire Magic Jonhson, tout semble aller pour le mieux un an plus tard. En récupérant D'Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt à moins de 24h de la trade deadline 2023, les Lakers ont signé une opération parfaite. Une opération qui leur aura permis d’atteindre quelques semaines plus tard les demi-finales de conférence Ouest. Mais pas question de se satisfaire de ça, il faut désormais viser le titre à LA !



Les Lakers favoris ?

Pour cette saison à venir, beaucoup considèrent les Lakers comme des prétendants légitimes au championnat. L'entraîneur-chef Darvin Ham a expliqué à ESPN pourquoi il pensait que son équipe était sur le point de tout gagner : « Je pense que nous sommes proches d'une équipe championne. Nous avons des dirigeants comme LeBron James et Anthony Davis ; certains des talents que nous avons pu prolonger à Rui Hachimura, Austin Reaves et D'Angelo Russell. Ensuite, vous pensez aux gars que nous avons ajoutés à Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish, Jaxson Hayes. Je pense que le ciel est la limite de ce que nous pourrons faire », a balancé le coach de la franchise californienne.

« L'équipe la plus soudée gagnera »