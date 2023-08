NBA : Scénario dingue en vue pour le trade de Damian Lillard

Florian Barré

Alors qu’il a officiellement demandé son transfert depuis de nombreuses semaines, Damian Lillard voit son feuilleton être retardé. Le meneur de Portland l’a dit et répété, il ne veut que le Miami Heat pour poursuivre sa carrière NBA. Malheureusement pour lui, les Floridiens ne parviennent pas à trouer d’accord avec les Blazzers, laissant peu à peu le doute s’installer. Une autre franchise pourrait même prendre les devants très prochainement.

Suite à des semaines d’indécision, Damian Lillard, le célèbre n°0 des Blazers a finalement officialisé qu’il quitterait l’Oregon après onze saisons de bons et loyaux services en NBA. Pour autant, le feuilleton n’est toujours pas fini puisqu’il va désormais falloir déterminer quelle sera sa destination. Le joueur veut rejoindre South Beach mais ce que propose le Heat ne convient pas à Portland… Alors que faire ? En sachant que la NBA a menacé le clan Lillard depuis que l’agent du joueur a averti les autres franchises de la ligue que ce dernier ne se donnerait pas à 100% s’il se mouvait vers une autre destination que le Heat.

Le Jazz s’intéresse à Lillard

Nous voilà donc dans une impasse. Les autres franchises n’osent pas formuler d’offre, enfin, encore faut-il qu’elles en aient les moyens et les envies. Sauf peut-être une. En effet, le Jazz d’Utah est depuis plus d’un mois un réel candidat endormi. La franchise scrute le dossier patiemment. Voyant que la direction prise par les Blazers et le Heat ne présage rien de bon, elle pourrait rapidement passer à l’action avec une première offre. Dans le dernier article du Bleacher Report sur les échanges potentiels de NBA Chaos Making , Zach Buckley a dévoilé une tentative de package pour que le Jazz obtienne Damian Lillard.

Lillard au Jazz, c’est possible ?