NBA : Tony Parker lance un défi à Wembanyama

Benjamin Labrousse

Devenu le premier Français de l’histoire du basket tricolore à être intronisé au Hall of Fame dans la nuit de samedi à dimanche, Tony Parker s’est livré sur son ressenti à la suite de cet exploit. L’ex-meneur des Spurs de San Antonio en a également profité pour mettre au défi celui que tout le monde voit comme son successeur : Victor Wembanyama.

Après la folie autour de la sélection en première position de la draft de Victor Wembanyama par les Spurs de San Antonio en juin dernier, le basket français était une fois de plus à l’honneur ce samedi. Dans la nuit, Tony Parker était intronisé au Hall of Fame à Springfield, devenant ainsi le 3ème basketteur européen à entrer au Panthéon. Véritable pionnier en France, TP espère pouvoir donner l’exemple aux jeunes européens, mais également à Wemby .

NBA : Tony Parker dans l’histoire, il dit tout https://t.co/1Lbp8vz6yK pic.twitter.com/BxEfcZjjCB — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

« J'espère que ça va l'inspirer Victor »

« J'espère que cela va les inspirer » , déclare ainsi Tony Parker à l’Équipe . « Quand je vois Giannis Antetokounmpo, Luka (Doncic), Jokic, je suis content. Avec Nowitzki et Gasol, on a été la première vague, celle qui a convaincu des franchises NBA de prendre un Européen pour en faire un franchise player (leader autour duquel on construit une équipe). Quand je vois cette deuxième vague, je suis très fier, c'est génial. J'espère que la prochaine vague de Français, avec Victor comme leader, arrivera à gagner des titres NBA. De toute façon, les records, c'est fait pour être battus. J'espère que ça va l'inspirer, Victor » .

« Quand tu es le pionnier, tu seras toujours le premier »