NBA : Tony Parker dans l’histoire, il dit tout

Tony Parker s’apprête à entrer un peu plus dans l’histoire du sport français. Samedi, l’ancien meneur des Spurs, aujourd’hui âgé de 41 ans, va être introduit au Hall of Fame de la NBA, tout comme Dirk Nowitzki, Pau Gasol et Dwyane Wade. Une première pour un joueur français, ce qui représente une grande fierté pour le quadruple champion NBA.

Pour la première fois de son histoire, la France va avoir un joueur au Hall of Fame de la NBA. Quatre ans après avoir mis un terme à sa carrière, Tony Parker va faire son entrée au panthéon du basket américain. Une juste récompense pour un joueur sacré quatre fois champion NBA (2003, 2005, 2007, 2014), élu MVP des Finales en 2007 et sélectionné à six reprises pour le All-Star Game (2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014). Au-delà de ses titres et de ses récompenses, Tony Parker a surtout été un pionnier qui a permis d’ouvrir la voie vers la NBA à d’autres joueurs français, mais également européens, à une époque où peu d’entre eux arrivaient à s’y faire une place.

« J'ai toujours pris très au sérieux le rôle d'ambassadeur du basket-ball français »

« J'en suis très fier. J'ai toujours pris très au sérieux le rôle d'ambassadeur du basket-ball français ou du sport français, pour montrer aux Américains qu'on peut jouer au basket-ball », a confié Tony Parker, dans un entretien accordé à Andscape . « J'ai toujours pris cela très au sérieux, pour être un bon exemple pour la génération française qui allait venir derrière moi. Et (l'agent de la NBA) Bouna (Ndiaye) a dit que la boucle était bouclée. Lorsque Victor a été recruté par les Spurs, il m'a envoyé un message : "C'est grâce à toi. Tu as été le pionnier". C'est l'un des meilleurs compliments que j'aie jamais reçus . »

« Je suis heureux d'avoir pu inspirer toute une génération de basketteurs français »