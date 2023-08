NBA : Pour entrer dans l'histoire, Tony Parker a vécu un calvaire

Florian Barré

Le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame accueillera officiellement sa promotion 2023 samedi. Parmi les anciennes gloires qui seront intronisées, on y retrouvera Tony Parker, légende des San Antonio Spurs entre 2001 et 2018. Une incroyable histoire pour un joueur qui n’était pas prédestiné à jouer les premiers rôles durant plus de 15 ans en NBA. À ses débuts, le meneur tricolore a d’ailleurs été malmené par ses pairs.

Tony Parker est né en Belgique et a grandi en France. En faisant 1m85 et 84kg, on ne peut pas classer TP comme un athlète brutal ou un tireur d'élite. Il n’était pas non plus un grand défenseur. Pourtant, l’ancien meneur des Spurs a mis fin à sa carrière avec presque 20 000 points et 7 036 passes décisives, quatre titres NBA et des records absolument fous. De ce fait, il sera intronisé samedi au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.



Des débuts compliqués

Si Tim Duncan était le fondement sur lequel la dynastie des San Antonio Spurs a été construite et Manu Ginóbili le chouchou des fans, Parker (et ses 5 ans de moins) était traité comme l'enfant du trio le plus gagnant de l'histoire de la ligue. Drafté à la 28e place par la team de Gregg Popovich, TP a eu du mal à s’intégrer au départ. « Nous ne gagnerons jamais de titre avec un meneur de jeu européen » déclarait Duncan à l’époque. Dans son autobiographie, Parker expliquait même dans son autobiographie que le traitement du Coach Pop à son égard « frisait l’abus ».



Il a été « préparé par tous les meneurs » et a souvent été mis sur le banc en faveur de Speedy Claxton lors de la course de San Antonio au titre en 2003, a déclaré son coéquipier de l'époque, Stephen Jackson. Les Spurs ont offert le poste de Parker à Jason Kidd l'été suivant. Il aurait facilement pu tourner le dos à San Antonio, mais est resté et a passé la décennie suivante à s'améliorer. Parker était un véritable élément de base en 2005, gagnant la confiance de son équipe en tant que meneur de jeu, devenant ainsi deux fois champion NBA à 22 ans.

Quand Popovich faisait son mea culpa