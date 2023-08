NBA : Dans la légende, Tony Parker a réalisé son rêve

Benjamin Labrousse

Légende incontestée de la NBA et plus grand joueur de l’histoire du basket français, Tony Parker deviendra le 12 août prochain, le premier Français à être intronisé au Hall of Fame. Véritable panthéon du basket, cet honneur rare vient récompenser la carrière d’un meneur de génie. TP s’est d’ailleurs confié par rapport à cette consécration qui sonne comme un rêve de gosse pour lui.

Arrivé en NBA lors de la draft 2001, Tony Parker aura marqué l’histoire du sport français incarnant parfaitement son rôle d’ambassadeur du basket français au sein de la Grande Ligue. Après l’Allemand Dirk Nowitzki ou encore l’Espagnol Pau Gasol, l’enfant de San Antonio deviendra le 12 août, le 3ème joueur européen à entrer au Hall of Fame, après avoir vu son numéro 9 être retiré par les Spurs en novembre 2019.

NBA - Wembanyama : Les grosses craintes de Parker https://t.co/H1lvGpCbs1 pic.twitter.com/I7EMnIcOQt — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

« Il n’y avait pas de meneur européen qui avait réussi en NBA »

Dans un long entretien accordé à BasketSession , Tony Parker a révélé ne pas avoir cru pouvoir un jour connaître une telle distinction. « Franchement, non. Et pourtant, je suis le premier à dire à tous les jeunes avec qui je discute de toujours rêver en grand et que quand tu dis ton rêve à quelqu’un et qu’il ne se fout pas de toi, tu ne rêves pas assez grand. Là, je ne suis même pas dans mes rêves les plus fous. Jamais je n’aurais pu imaginer entrer au Hall of Fame. C’était impossible. Il n’y avait pas de meneur européen qui avait réussi en NBA » .

« Même moi j’ai du mal à réaliser »