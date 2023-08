NBA : C'est officiel, l'énorme affaire réalisée par Michael Jordan enfin finalisée

Florian Barré

Ses exploits sur le terrain ont façonné sa légende, mais c'est en dehors du parquet que Michael Jordan a construit une fortune impressionnante. Propriétaire des Charlotte Hornets depuis 13 ans, le sextuple champion NBA vient officiellement de céder la majorité de ses parts à un groupe emmené par Rick Schnall et Gable Plotkin. La vente est estimée à près de 3 milliards d'euros.

Une nouvelle ère a commencé pour les Charlotte Hornets, laissant espérer qu'un jour la franchise en difficulté pourrait changer les choses. Gabe Plotkin et Rick Schnall ont officiellement acquis jeudi la participation majoritaire des Hornets auprès du sextuple champion de la NBA Michael Jordan, apportant de nouvelles réflexions et idées sur la façon de reconstruire une franchise qui n'a pas participé aux séries éliminatoires au cours des sept dernières saisons.

De grandes ambitions pour les Frelons

Plotkin a déclaré que lui et Schnall prévoyaient d'être des propriétaires « patients » de la NBA, bien que les deux hommes soient déterminés à construire une équipe gagnante à Charlotte. « Nous pensons qu'en fin de compte, il s'agit d'une franchise parmi les 10 ou les 15 meilleures de la NBA en termes d'attractivité, a déclaré Plotkin. C'est notre travail de produire un basket gagnant. Gagner demande beaucoup de structure et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Nous allons essayer de positionner l'entreprise pour réussir à long terme et essayer de prendre des décisions intelligentes. »

Tout faire pour faire mieux que Jordan

Gabe Plotkin a ainsi déclaré que l'accent serait mis sur l'analyse, le développement des joueurs, la stratégie et les performances sportives. Une arène rénovée et un centre d'entraînement à la pointe de la technologie sont également à prévoir dans un avenir proche, ce qui, selon Plotkin, aidera à développer et à attirer des joueurs – et entraînera finalement plus de victoires. Tout cela, Michael Jordan n’a jamais pu le concevoir. Au cours de son mandat de 13 ans en tant que propriétaire majoritaire, les Hornets n’ont remporté que 423 de leurs 1023 matchs et n’ont jamais remporté de séries éliminatoires…